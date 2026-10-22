Cần Thơ thông qua Nghị quyết chuyển hơn 19 ha đất lúa sang làm nhà ở thương mại

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ngày 22/10, tại kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 72/72 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, thông qua Nghị quyết về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 5). Theo đó, thành phố dự kiến chuyển mục đích sử dụng gần 19,7 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng tại xã Cờ Đỏ.

Trình bày Tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, danh mục được đề xuất trên cơ sở rà soát hồ sơ đăng ký thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ.

Khu đất được HĐND thành phố thông qua thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng do Công ty TNHH Đầu tư Ngân Phú (địa chỉ tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) đề xuất, nằm tại ấp Thới Hòa A, xã Cờ Đỏ. Tổng diện tích khu đất khoảng 199.065 m², tương đương 19,91 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng là 196.864 m², tương đương gần 19,69 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện 60 tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý trình bày các Tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Khu đất dự án nằm trong khu vực phát triển đô thị Cờ Đỏ và phù hợp với định hướng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vị trí dự án thuộc khu đô thị Cờ Đỏ 4, được xác định trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Cờ Đỏ trước đây. Cơ quan chuyên môn đánh giá dự án đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định để đưa vào danh mục dự án thí điểm.

Việc thông qua danh mục khu đất được thực hiện theo cơ chế thí điểm tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc trên cơ sở quyền sử dụng đất hiện có. Đây là bước để dự án tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, không thay thế việc thực hiện các quyết định, thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc xem xét danh mục đợt 5 được đặt trong tổng thể quy hoạch và nhu cầu phát triển đất ở của Cần Thơ. Theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch là 8.820 ha. Đến thời điểm lập tờ trình, HĐND thành phố đã thông qua 29 dự án của 28 tổ chức theo cơ chế thí điểm, với tổng diện tích hơn 178,6 ha.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Nếu tính cả diện tích đất ở dự kiến tăng thêm từ dự án Khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng, tổng diện tích đất ở tăng thêm thuộc các dự án thí điểm và phần diện tích tăng trong giai đoạn 2021 - 2024 đạt khoảng 426,17 ha, tương đương 4,83% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch. Tỷ lệ này nằm trong giới hạn không vượt quá 30% theo tiêu chí tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đối với khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, việc HĐND thành phố thông qua là cơ sở để tiếp tục triển khai các bước theo quy định, không thay thế những thủ tục bắt buộc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, các quy định liên quan.

Vì vậy, các cơ quan chức năng phải tiếp tục rà soát đầy đủ các điều kiện pháp lý, theo dõi tiến độ, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định, đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch. Bên cạnh đó cần kiên quyết không để xảy ra tình trạng đưa dự án vào danh mục nhưng chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, lãng phí đất đai hoặc làm giảm hiệu lực, sử dụng.

Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN cho dự án đường Vành đai phía Tây. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông nhấn mạnh, các nghị quyết liên quan đến bảng giá đất, danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm, cơ chế về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự đồng bộ giữa hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thông tin dữ liệu, kiểm tra, cập nhật. Đối với đất đai, cần hướng dẫn thống nhất, công khai trong quá trình áp dụng, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh;tTiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, khai thác nguồn lực đất đai gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người người dân, tổ chức và các cơ quan có liên quan.