Cần Thơ: Thi đua xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở

Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động lan tỏa văn hóa đọc và thông điệp xanh. Ảnh: Thư viện thành phố Cần Thơ

Theo UBND thành phố Cần Thơ, xây dựng đời sống văn hóa không chỉ dừng ở việc duy trì các danh hiệu văn hóa, mà hướng tới hình thành những cộng đồng có bản sắc, môi trường sống văn minh và phát huy được những giá trị tốt đẹp của con người. Định hướng được thành phố đặt ra khi phát động phong trào thi đua trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2026-2030.

Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ, với mục tiêu đưa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Cùng với việc giữ vững những kết quả đã đạt được, Cần Thơ hướng đến nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tạo động lực để các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng gia đình cùng tham gia xây dựng môi trường văn hóa.

Về trọng tâm, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ cơ sở. Thành phố Cần Thơ yêu cầu gắn tuyên truyền các nội dung của phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc được đặt cùng với mục tiêu tạo dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới.

Từ định hướng này, vai trò của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng được đặt ra rõ hơn. Thành phố yêu cầu đẩy mạnh quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Đây cũng là cách để các hoạt động văn hóa không chỉ được tổ chức theo phong trào mà trở thành một phần thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Ở cấp cơ sở, thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì và nâng chất các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu”, đồng thời triển khai danh hiệu “Xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện” theo các tiêu chí được quy định. Việc bình xét, công nhận danh hiệu được yêu cầu bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác và công khai.

Tại thành phố Cần Thơ, kế hoạch thi đua không chỉ hướng đến những kết quả chung mà khuyến khích mỗi xã, phường tìm kiếm mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, yêu cầu đặt ra là mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đồng thời xây dựng cộng đồng văn hóa giàu bản sắc, gắn với phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ.

Cách tiếp cận này mở rộng không gian của phong trào thi đua, từ cơ quan quản lý đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình và mỗi người dân. Đối tượng tham gia phong trào gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, UBND xã, phường, ấp, khu vực văn hóa, hộ gia đình cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân và những cá nhân có đóng góp cho phong trào.

Cùng với việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, thành phố Cần Thơ chú trọng phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Cá nhân được xem xét biểu dương có thể là người có sáng kiến, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Với doanh nhân và các cá nhân khác, đó có thể là những đóng góp thiết thực về công sức, nguồn lực hoặc những mô hình mới, hiệu quả tại địa phương.