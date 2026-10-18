Cần Thơ thi đua phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 18.10, UBND TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026 - 2030.

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Theo UBND thành phố, việc triển khai phong trào thi đua nhằm tạo chuyển biến trong quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.

Đồng thời, phát huy tối đa công năng cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, đưa các thiết chế này trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Ngoài ra, phong trào được gắn với các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái vào) cùng lãnh đạo thành phố chung vui một tiết mục văn nghệ với bà con Khmer ở xã Gia Hòa, nhân dịp Lễ Sene Dolta ngày 11.10.2026. Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu phong trào thi đua cần được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Lấy hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của người dân làm thước đo, tránh làm hình thức hoặc đầu tư cơ sở vật chất nhưng không tổ chức hoạt động thường xuyên.

Lãnh đạo thành phố đề nghị mỗi địa phương chủ động lựa chọn ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả để tập trung xây dựng, hoàn thiện và duy trì. Ưu tiên phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư dàn trải.

Các địa phương được khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể, tính tự quản của cộng đồng dân cư.

Lễ đút cốm dẹp thường được bà con dân tộc Khmer ở các xã, phường thuộc TP. Cần Thơ tổ chức vào dịp lễ Ok Om Bok hằng năm. Ảnh: Trung Phạm

Đối tượng thi đua là UBND các xã, phường trực tiếp đăng ký, xây dựng và tổ chức thực hiện. Các ấp, khu vực; câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng các tổ chức, cá nhân sẽ tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Doanh nghiệp, tổ chức xã hội, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, cộng tác viên và người dân cùng tham gia, đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho phong trào thi đua.

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Thời gian thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. Trong đó, năm 2026, thành phố tổ chức phát động phong trào; các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện; các xã, phường đăng ký và triển khai mô hình thi đua.

Giai đoạn 2027 - 2029, thành phố tiếp tục triển khai phong trào, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đến năm 2030, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc; đồng thời, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Các địa phương cần đổi mới nội dung hoạt động theo nhu cầu của từng nhóm dân cư, nhất là thanh thiếu nhi, phụ nữ, người cao tuổi, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số… Quan tâm tổ chức hoạt động ngoài giờ hành chính và vào cuối tuần, nhằm tạo thuận lợi cho nhiều người tham gia.

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UBND TP. Cần Thơ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Việc tổ chức hoạt động phải đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với môi trường văn hóa và đời sống từng địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương rà soát, bố trí quỹ đất công, đất quy hoạch cho công trình văn hóa, thể thao cơ sở đúng quy định…

Đối với UBND các xã, phường, cần trực tiếp triển khai phong trào thi đua, đồng thời lựa chọn, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả.