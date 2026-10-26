Cần Thơ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển kinh tế-xã hội

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính thành phố báo cáo kết quả thực hiện các dự án, đồng thời ghi nhận những khó khăn trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và thủ tục đầu tư.

Tại xã Tân Hòa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Địa phương cam kết phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vào cuối năm 2026.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hòa, có quy mô hơn 204ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các dự án sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và logistics, tạo thêm việc làm cho người dân.

Ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo báo cáo, công tác kiểm đếm phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai từ ngày 28/7/2026. Đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm đếm 354/625 hộ, với diện tích 126,96/204,6ha, đạt 62,05% tổng diện tích dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiếp tục rà soát hồ sơ, đề nghị các chủ sử dụng đất và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm.

Địa phương kiến nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thiện công tác kiểm đếm và các bản trích đo, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với Khu dân cư vượt lũ Tân Hòa, xã đề xuất báo cáo thành phố và các sở, ngành xem xét phương án đấu giá khu đất công sinh lợi khoảng 6.500m², tiếp giáp Quốc lộ 61C. Khu đất này trước đây đã nhiều lần được tổ chức đấu giá nhưng chưa thực hiện thành công.

Tại xã Trường Long Tây, khó khăn tập trung ở dự án nghĩa trang nhân dân. Theo địa phương, khi công bố quy hoạch xây dựng, có 7 hộ dân trong khu vực dự án không đồng thuận. Dù đã tuyên truyền, vận động, địa phương nhận định việc triển khai dự án theo phương án đầu tư công có nguy cơ không bảo đảm tiến độ được giao.

Hiện có một doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án với diện tích 3ha và địa phương đã trình phương án lên cấp có thẩm quyền. Vì vậy, xã kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển sang phương án đầu tư tư nhân.

Đại diện các sở, ngành thành phố đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đồng thời ghi nhận các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án tại địa phương.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển kinh tế địa phương phải gắn với mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,7% trong năm 2026 không thay đổi, do đó các địa phương cần phát huy vai trò, tạo động lực đóng góp vào kết quả chung.

Đối với những vấn đề cụ thể, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Công tác phê duyệt quy hoạch phải hoàn tất chậm nhất ngày 5/11/2026. Riêng hồ sơ kỹ thuật phục vụ kiểm đếm thực địa tại Khu công nghiệp Tân Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phải bàn giao cho địa phương trong tháng 10/2026.

Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2020 tại xã Tân Hòa, địa phương cần phối hợp các sở, ngành rà soát trình tự, thủ tục pháp lý để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Về dự án đê bao Ô Môn-Xà No, thành phố ghi nhận những khó khăn do nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn. Đối với tuyến đường 929 từ Bốn Tổng đến hết địa bàn Hậu Giang cũ, thành phố đã giao Ban Quản lý dự án giao thông nghiên cứu phương án mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Lê Công Lý giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hướng xử lý các vấn đề pháp lý, kiến nghị của địa phương, đồng thời yêu cầu từng sở, ngành và địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng thời hạn, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và tạo động lực để Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.