Cần Thơ tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp. (Ảnh: THANH TÂM)

Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với kinh tế thành phố, mà còn là diễn đàn thẳng thắn để chính quyền trực tiếp lắng nghe và tìm lời giải cho 42 nhóm khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều biến động khó lường của tình hình kinh tế thế giới, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Cần Thơ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 7,89%, riêng quý III đạt 9,29%. Đạt được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ sự kiên cường và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tuy nhiên, khảo sát do Sở Tài chính phối hợp thực hiện đã chỉ ra rằng các rào cản hiện nay mang tính liên ngành và phức tạp. Vướng mắc lớn nhất tập trung ở lĩnh vực đất đai và đầu tư. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa thể ký hợp đồng thuê đất do chưa xác định xong giá ưu đãi, hoặc chậm điều chỉnh chủ trương đầu tư vì vướng thủ tục kiểm tra.

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho doanh nghiệp. (Ảnh: THANH TÂM)

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp khiến không ít doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định cơ quan đầu mối giải quyết, quy hoạch chưa kịp thời cập nhật và thiếu cơ chế kế thừa các chính sách ưu đãi.

Nhiều khó khăn khác cũng được ghi nhận như: thủ tục hành chính còn rườm rà; quy định về thuế thay đổi liên tục; chi phí logistics cao do phụ thuộc cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp cận vốn vay còn hạn chế; thiếu lao động phổ thông; vướng mắc pháp lý về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cùng các áp lực mới về quy định phát thải và chuyển đổi xanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố, các sở ngành giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định: Quan điểm xuyên suốt của chính quyền là "kiến tạo, đồng hành và phục vụ", lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành. Chính quyền cam kết giải quyết triệt để các vấn đề thuộc thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và rõ tiến độ; đồng thời sẵn sàng tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để kiến nghị lên các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ.

Đối với các bài toán hạ tầng địa phương như ngập úng, hư hỏng đường sá, thời gian đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý gây ùn tắc giờ tan ca tại các khu, cụm công nghiệp, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý ngay để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và an toàn cho người lao động.

Song song đó, lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Sự kết hợp giữa tinh thần cầu thị của chính quyền và bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân kỳ vọng sẽ tạo nên động lực mới, giúp kinh tế Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá mạnh mẽ.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Cần Thơ tặng bằng khen cho 97 doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2026.