Cần Thơ thành lập Khu Công nghệ cao quy mô 200ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Khu Công nghệ cao Cần Thơ được quy hoạch 200ha tại phường Ô Môn. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ)

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trực thuộc UBND thành phố, với quy mô 200ha tại phường Ô Môn và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, việc thành lập Khu Công nghệ cao căn cứ Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các điều chỉnh quy hoạch liên quan, cùng sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự án được xác định là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, phát triển theo mô hình đa ngành, tập trung liên kết nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ chiến lược, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

Khu Công nghệ cao Cần Thơ sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực gồm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và công nghệ sau thu hoạch. Các lĩnh vực này hướng tới phục vụ tái cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó chú trọng chế biến sâu nông, thủy sản, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ mới, phát triển năng lượng tái tạo và giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu.

Giai đoạn đầu, dự án có diện tích 200ha, cùng quỹ đất dự phòng mở rộng 100ha. Trong đó, 94,8ha dành cho khu sản xuất công nghệ cao và công nghệ chiến lược; 31,6ha cho khu nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp; 20ha cho cây xanh, mặt nước và 18ha cho giao thông, bãi đỗ xe.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, gồm 1.437,668 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chiếm 28,46%; nguồn vốn huy động ngoài ngân sách dự kiến 3.613,766 tỷ đồng, chiếm 71,54%.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 hoàn thiện thủ tục pháp lý, thành lập Ban Quản lý, phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng kỹ thuật, kinh phí khoảng 2.640 tỷ đồng.

Giai đoạn 2028-2030 tiếp tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng với kinh phí dự kiến hơn 2.411 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Từ sau năm 2030, khu công nghệ cao dự kiến đi vào vận hành và thu hút các dự án đầu tư văn phòng, trung tâm R&D, nhà xưởng và các tập đoàn công nghệ.