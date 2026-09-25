Cần Thơ thành lập khu công nghệ cao hơn 5.000 tỷ đồng

Bản đồ quy hoạch Khu công nghệ cao Cần Thơ đặt tại phường Ô Môn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Cần Thơ)

Về cơ cấu tài chính, vốn ngân sách thành phố đảm nhận hơn 1.437 tỷ đồng (28,46%), phần còn lại hơn 3.613 tỷ đồng (71,54%) được huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách như FDI, ODA và các nhà đầu tư hạ tầng. Quỹ đất dự án dành lớn nhất cho khu sản xuất công nghệ cao (47,4%), tiếp đến là khu R&D và đào tạo (15,8%), cây xanh-mặt nước (10%), cùng các công trình giao thông, điều hành và dịch vụ.

Dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trọng điểm: công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng và công nghệ sau thu hoạch. Đây là lực đẩy chiến lược nhằm hỗ trợ tái cơ cấu công nghiệp-nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng chế biến sâu, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ mới và cung cấp giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Lộ trình triển khai chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 2026-2028 tập trung hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng (2.640 tỷ đồng); giai đoạn 2028-2030 hoàn thiện hạ tầng đồng bộ (hơn 2.411 tỷ đồng vốn xã hội hóa); từ sau năm 2030, toàn khu đi vào vận hành chính thức và đẩy mạnh thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.