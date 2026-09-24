Cần Thơ: Thành lập CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An

Chiều 24.9, UBND phường Tân An, TP. Cần Thơ cho biết, buổi lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An vừa được tổ chức.

Các đại biểu dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tân An Nguyễn Trường Khoa, việc thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc; đặc biệt là loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử và sân khấu cải lương. Các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm tổ chức hoạt động theo qui chế mà câu lạc bộ đề ra.

Cụ thể, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An có 25 thành viên, là những người có chung niềm đam mê ca hát, với mong muốn giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 2 tuần một lần, nhằm tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về đờn ca tài tử và sân khấu cải lương. Bên cạnh đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ; khuyến khích thế hệ trẻ tham gia kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An là những người đam mê nghệ thuật

Nghệ nhân Lê Ánh Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An chia sẻ, thời gian qua phong trào đờn ca tài tử và sân khấu cải lương ở địa phương diễn ra khá sôi động. Câu lạc bộ thường xuyên đi giao lưu nhiều nơi ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tham gia biểu diễn phục vụ trên địa bàn; tham gia các cuộc thi ở TP. Cần Thơ và đoạt giải cao.

Các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Cái Khế biểu diễn tiết mục văn nghệ. Ảnh: Duy Khôi

Trước đó, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) cũng đã thành lập với 30 thành viên, duy trì sinh hoạt vào tối thứ Bảy hàng tuần.

Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế Trần Trọng Khôi cho rằng, việc thành lập câu lạc bộ là bước khởi đầu. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đi vào chiều sâu và trở thành mái nhà chung của những người đam mê cung đàn, tiếng ca cần xây dựng quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt đều đặn. Ông Khôi đề nghị câu lạc bộ chú trọng công tác truyền nghề, tích cực tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố trẻ, các em thanh thiếu niên có năng khiếu. Từ đó, khơi dậy trong các em tình yêu đờn ca tài tử và sân khấu cải lương.

Theo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, việc thành lập các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương về phát triển văn hóa; trong đó có bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, sân khấu cải lương trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, còn duy trì, phát triển phong trào đờn ca tài tử ở địa phương.