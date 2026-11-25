Chiều 25/11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND TP. Cần Thơ về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Giải quyết 95,52% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến ngày 31/10/2026, Thanh tra thành phố đã triển khai 49 cuộc thanh tra, ban hành 37 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 59,21 tỷ đồng, thu hồi hơn 33.911m² đất, xử phạt vi phạm hành chính 602 triệu đồng; kiến nghị xử lý 85 tổ chức, 500 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Thành phố cũng thực hiện 10 cuộc kiểm tra đột xuất, kiến nghị xử lý kinh tế hơn 27,17 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, địa phương đã hoàn thành 51/93 kiến nghị, đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn đối với 42 kiến nghị còn lại.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thành phố đã tiếp nhận 3.319 bản kê khai tài sản, thu nhập; hoàn thành xử lý 315/691 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, phân loại, xác định phương án tháo gỡ đối với 120 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ, trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn thành phố đã tiếp 6.786 lượt công dân, với 5.631 vụ việc; xem xét giải quyết 4.092/4.284 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,52%, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, Thanh tra thành phố đã hoàn thành số hóa 100% khối lượng hồ sơ nhóm I, sẵn sàng tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, khẳng định việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị thanh tra là trách nhiệm chính trị, pháp lý của chính quyền địa phương, với tinh thần không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời kiến nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xử lý các trường hợp không còn điều kiện thi hành; quy trình chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện dân sự nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư và dự án tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn thực hiện, không để kéo dài gây lãng phí. Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, công khai, khách quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý ngay từ cơ sở.

Đối với số hóa hồ sơ nhóm II, lãnh đạo thành phố đề nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn kinh phí để địa phương triển khai thống nhất, tránh làm đi làm lại, phát sinh lãng phí. Thành phố cũng kiến nghị sớm hướng dẫn về mô hình tổ chức, cơ cấu các phòng chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra cấp tỉnh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh tra chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo rủi ro

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ghi nhận sự chuẩn bị của TP. Cần Thơ, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát chặt chẽ, không để lọt các kết luận thanh tra tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy công tác thanh tra, chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang nắm tình hình, phòng ngừa, cảnh báo rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần hỗ trợ địa phương phát triển. Ngành Thanh tra cần từng bước tăng cường phân tích dữ liệu, hạn chế thấp nhất thanh tra trực tiếp, đồng thời bám sát địa bàn, nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra.

Việc ban hành kết luận thanh tra cần ngắn gọn, rõ ràng, chỉ rõ quy định vi phạm và tài liệu chứng minh kèm theo. Đối với tài sản công, thành phố cần rà soát, phân loại, giao trách nhiệm cụ thể để xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất trước sáp nhập, tránh bỏ hoang, lãng phí.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, kéo dài; đẩy nhanh chỉnh lý, số hóa hồ sơ nhóm II theo kế hoạch cuối năm 2026 và đóng góp ý kiến thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu TP. Cần Thơ tập trung xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra tồn đọng, tài sản công và dự án kéo dài, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và số hóa hồ sơ trong năm 2026.