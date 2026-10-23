Cần Thơ tập trung ngăn chặn hàng giả, hàng lậu lợi dụng thương mại điện tử để tiêu thụ

Lực lượng liên ngành Cần Thơ phối hợp kiểm tra trên địa bàn phường Ninh Kiều - Ảnh: Chi cục QLTT

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ, hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường thương mại điện tử ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng không còn bày bán hàng hóa công khai mà cất giấu trong kho kín, thực hiện giao dịch qua livestream và tài khoản ảo.

Đáng chú ý, người bán, kho chứa hàng và địa điểm giao nhận có thể nằm ở những địa phương khác nhau, trong khi dữ liệu giao dịch trực tuyến dễ bị xóa, gây khó khăn cho việc phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý vi phạm.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ, từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.008 vụ, phát hiện 786 vụ vi phạm và xử lý 812 vụ trong kỳ báo cáo. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 3,6 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu gần 576 triệu đồng.

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 167 vụ, xử lý 162 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 2,67 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá gần 1,77 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu và website thương mại điện tử chưa thực hiện thông báo theo quy định.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng kiểm tra 165 vụ, xử lý 186 vụ vi phạm, bao gồm các vụ chuyển từ kỳ trước; xử phạt hơn 2 tỷ đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, chủ yếu là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đáng chú ý, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Cần Thơ xem xét, xử lý 2 hồ sơ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với gạo ST25.

Đối với các nhóm hàng khác, lực lượng Quản lý thị trường xử lý 107 vụ vi phạm về mỹ phẩm, xử phạt gần 1,285 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 1,396 tỷ đồng. Trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng, lực lượng xử lý 113 vụ, xử phạt hơn 1,33 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và vi phạm quy định về quản lý thuốc.

Đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lực lượng chức năng xử lý 45 vụ, với tổng số tiền phạt hơn 829 triệu đồng. Riêng đợt kiểm tra an toàn thực phẩm từ ngày 6/7 đến 9/9, lực lượng kiểm tra 41 vụ, xử lý 36 vụ, nộp ngân sách hơn 365 triệu đồng.

Về kinh doanh xăng dầu, theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ, thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung xăng dầu được duy trì. Toàn thành phố có 856 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, trong đó ghi nhận 6 cửa hàng hết xăng, dầu do khó khăn tài chính. Lực lượng chức năng đã xác minh nguyên nhân, yêu cầu thương nhân phân phối bảo đảm nguồn cung và giám sát hoạt động bán hàng.

Lực lượng Quản lý thị trường Cần Thơ kiểm tra mặt hàng thuốc chữa bệnh trên địa bàn - Ảnh: Chi cục QLTT

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục đã ký quy chế phối hợp với UBND 103 xã, phường; vận động 949 cơ sở cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, dán 763 áp phích cung cấp thông tin đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Từ nay đến cuối năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Cần Thơ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử, phấn đấu tăng ít nhất 20% chỉ tiêu so với năm 2025 theo chỉ đạo.

Các đợt kiểm tra chuyên đề tiếp tục hướng vào những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mỹ phẩm và vàng trang sức.

Lực lượng Quản lý thị trường cũng tăng cường phối hợp với cơ quan công an trong kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục; kiểm soát hoạt động buôn bán thuốc lá trái phép, giám sát nguồn cung và việc duy trì hoạt động bán hàng của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ, Tết Nguyên đán 2027, Chi cục sẽ chủ động các phương án kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.