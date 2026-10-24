Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng Cần Thơ đã tiến hành tiêu hủy tổng cộng 1.479 con lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi và chết, với tổng khối lượng hơn 85,1 tấn.

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 27 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy tổng cộng 1.479 con lợn mắc bệnh và chết, với tổng khối lượng hơn 85,1 tấn.

Để giúp người dân vơi bớt khó khăn và yên tâm đồng hành cùng chính quyền trong công tác chống dịch, các địa phương đang khẩn trương lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để chi trả tiền hỗ trợ kịp thời.

Theo bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, quan điểm của thành phố là không giấu dịch, chủ động phát hiện sớm và xử lý triệt để. Các đơn vị chức năng đang tập trung đẩy nhanh quy trình hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Theo đó, mức hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy là 40.000 đồng/kg lợn hơi.

Người dân phun xịt hóa chất, khử trùng chuồng trại sau khi hoàn tất tiêu hủy đàn lợn bệnh.

Là một trong những hộ vừa phải tiêu hủy 16 con lợn mắc bệnh, chị Trần Thị Sà Nạ (ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An) chia sẻ, hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi lợn giống, đây là lần đầu tiên gia đình gặp phải dịch bệnh nguy hiểm này. Khi thấy lợn có biểu hiện bất thường, chị đã chủ động báo cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm và tự nguyện phối hợp tiêu hủy để tránh lây sang các hộ xung quanh.

Chị Sà Nạ cho biết, dù thất thu nhưng nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời 40.000 đồng/kg của Nhà nước, gia đình cũng bớt lo lắng. Trước mắt, tôi sẽ dừng nuôi, tập trung vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, chờ khi địa phương công bố hết dịch mới tính đến chuyện gầy lại đàn.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chỉ đạo lực lượng thú y tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gia súc đưa vào các lò giết mổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc bệnh, không rõ nguồn gốc; đồng thời, Sở sẽ xem xét hỗ trợ thêm hóa chất, vật tư phòng dịch cho các xã để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo thông tin từ đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tại các xã Phú Lộc, Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Tài Văn và Đại Hải (những địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch bùng phát thời gian qua), dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tiếp tục phát sinh và lây lan diện rộng do mầm bệnh tồn tại lâu trong môi trường. Các con đường lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chuồng trại, người chăm sóc và chất thải, thức ăn dư thừa chưa qua xử lý.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ lập hồ sơ hỗ trợ hộ chăn nuôi lợn ở xã Đại Hải.

Tại xã Đại Hải, tính từ ngày 29/9 đến nay đã xảy ra 10 ổ dịch, buộc phải tiêu hủy 291 con lợn với tổng trọng lượng hơn 19,1 tấn. Ông Hà Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hải cho biết, địa phương có tổng đàn lợn tương đối lớn (hơn 13.300 con), song tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn cao. Mặc dù, chính quyền địa phương đã chủ động cảnh báo và triển khai tiêm phòng từ sớm, nhưng do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên vẫn ghi nhận nhiều hộ nuôi bị ảnh hưởng.

Tương tự, trong tháng 10 này, các xã Phú Lộc, Ngọc Tố, Thạnh Thới An và Tài Văn cũng ghi nhận từ 2 - 3 ổ dịch tại mỗi địa phương, với tổng số lợn nhiễm bệnh buộc tiêu hủy là 333 con, tổng trọng lượng hơn 14,6 tấn. Hiện, các ổ dịch này đều chưa qua 21 ngày.

Ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Cần Thơ nhận định, dù dịch bệnh đang diễn biến đáng lo ngại, nhưng nhờ sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình, tình hình dịch bước đầu đã được kiểm soát. Chi cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không vội tái đàn thời điểm này, cần tập trung vệ sinh, khử trùng chuồng trại và chờ cho đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn.