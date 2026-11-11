Cần Thơ tập trung giải ngân đầu tư công, giữ đà tăng trưởng 2 tháng cuối năm

TP. Cần Thơ đang tập trung tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy sản xuất và kích cầu tiêu dùng, chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch kinh tế năm 2027. Ảnh: X.N.

Sau 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố tăng 11,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 222.700 tỷ đồng, tăng 21,8%. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý mới đạt 65,6% kế hoạch.

Theo kịch bản điều hành, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 4 phải đạt 16,08%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 17,26%, dịch vụ tăng 20,94%.

TĂNG TỐC GIẢI NGÂN, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TỪNG DỰ ÁN

Báo cáo tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Thống kê TP. Cần Thơ cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10 đạt 1.420 tỷ đồng, giảm 52,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 12.754,8 tỷ đồng, giảm 33,8% và bằng 65,6% kế hoạch. Vốn ngân sách cấp thành phố đạt 62,6% kế hoạch, cấp xã 74,4%.

Tiến độ các dự án trọng điểm còn chênh lệch: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, thành phần 2 qua địa bàn thành phố đạt 89,3% kế hoạch vốn năm; thành phần 3 đạt 39,7%, thành phần 4 đạt 36,6%. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường đạt 52,1%; quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 đạt 87,9%, còn đường tỉnh 917 đạt 35,3%.

Theo Thống kê TP. Cần Thơ, tiến độ một số công trình chịu áp lực do bàn giao mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu; đồng thời đôn đốc thi công và hoàn thiện thủ tục các dự án mới.

Tại cuộc họp rà soát kinh tế xã hội quý 4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách. Các đơn vị phải rà soát kịch bản tăng trưởng quý 4, xác định rõ khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

Người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ yêu cầu từ nay đến ngày 15/11, các đơn vị phải báo cáo đầy đủ vướng mắc và phương án xử lý. Giám đốc sở, ngành và người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện; vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kèm tài liệu, không để kéo dài.

Mới đây, tại buổi làm việc về kịch bản tăng trưởng quý 4/2026, lãnh đạo Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn; rà soát, điều chuyển linh hoạt nguồn vốn và hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án tồn đọng.

Với khoảng 256 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức cho các dự án thủy lợi, đê bao, ngành nông nghiệp đề xuất đôn đốc thủ tục để kịp giải ngân tháng 12/2026.

ĐƯA NĂNG LỰC SẢN XUẤT MỚI VÀO VẬN HÀNH, KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM

Ngoài ra, Cần Thơ duy trì đà tăng công nghiệp bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đưa dự án mới vào vận hành.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 20,2% so với cùng kỳ; 10 tháng tăng 11,9%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 12,3%. Chế biến gỗ tăng 34,9%, sản xuất kim loại tăng 26,9%, sản phẩm cao su và nhựa tăng 20%.

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ Ngô Thái Chân, ngành tập trung hỗ trợ các dự án sản xuất lớn vận hành ổn định. Nhà máy luyện, cán thép Sunpro đã đấu nối điện, sản xuất thử nghiệm và dự kiến vận hành chính thức trong ba tháng cuối năm, hứa hẹn đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp. Tương tự, nhà máy Bestway Cần Thơ đã đi vào hoạt động cũng dự kiến đóng góp khoảng 290 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2026.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án điện gió số 3 và số 7. Theo kế hoạch báo cáo tại cuộc họp, điện gió số 7 dự kiến vận hành đủ công suất 19 megawatt trong tháng 11; điện gió số 3 vận hành thương mại ngày 1/12/2026. Thành phố cũng rà soát, chuẩn bị khởi công một số dự án điện gió, điện mặt trời trong năm nay.

Với thương mại - dịch vụ, Cần Thơ tập trung duy trì sức mua, kết nối cung cầu và bảo đảm nguồn hàng cao điểm cuối năm. Sở Công Thương dự kiến phối hợp tổ chức 10 sự kiện kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và chuẩn bị nguồn hàng bình ổn dịp Tết Nguyên đán 2027.

Du lịch và dịch vụ liên quan được giao chỉ tiêu cụ thể. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu quý IV đón thêm 583.000 lượt khách, tăng khoảng 1.120 tỷ đồng doanh thu du lịch. Lưu trú và ăn uống phấn đấu tăng trưởng quý 4 từ 12,55% đến 29,81%. Trong 10 tháng, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 24,2%; du lịch lữ hành tăng 15,2%.

Riêng tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 24.600 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 222.700 tỷ đồng, tăng 21,8%; trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 170.100 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Có thể thấy, từ nay đến cuối năm, Cần Thơ tập trung tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp và kích cầu thương mại - dịch vụ, hướng tới hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề chuẩn bị kế hoạch kinh tế năm 2027.