Cần Thơ tập trung bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển HS giỏi THPT dự thi cấp quốc gia

Quang cảnh buổi Họp mặt.

Chiều 13/10, tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt các đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2026 - 2027 và Họp về giải pháp bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia.

Dự cuộc họp có ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện các phòng chuyên môn của Sở; lãnh đạo các trường và học sinh tham gia đội tuyển.

Đại biểu dự Họp mặt.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác ôn tập, bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia, năm học 2026 - 2027, Sở tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu cho 190 học sinh thuộc 11 đội tuyển tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, từ ngày 7/10 đến 31/12/2026.

Chương trình có thời lượng tối đa 300 tiết/môn, gồm 200 tiết do giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và 100 tiết dành cho chuyên gia. Nội dung tập trung củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy giải quyết vấn đề và tâm lý dự thi. Nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn ở, chăm sóc sức khỏe và theo dõi sát sao quá trình ôn luyện của học sinh.

Theo kế hoạch, các đội tuyển tổ chức ít nhất 2 đợt kiểm tra, thi thử trước ngày 15/12/2026; lễ xuất quân dự kiến diễn ra ngày 22/12/2026.

Tại cuộc họp, đại diện Sở triển khai Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng các Đội tuyển; thảo luận về phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức bồi dưỡng các Đội tuyển của từng môn học; chuẩn bị điều kiện, nguồn lực để tổ chức bồi dưỡng…

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi Họp mặt.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ gửi lời chúc mừng các em học sinh được tuyển chọn đội tuyển. Đồng thời thông tin năm học 2025 - 2026, học sinh thành phố đạt 95 giải quốc gia, gồm 1 giải Nhất, 13 giải Nhì, 26 giải Ba và 55 giải Khuyến khích. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức để các đội tuyển tiếp tục phấn đấu.

Ông Nguyễn Phúc Tăng nhấn mạnh, việc được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi học sinh. Các em cần xác định mục tiêu học tập đúng đắn, kiên trì vượt khó, chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè; xây dựng thời gian biểu khoa học, cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Ngành Giáo dục sẽ tạo điều kiện để học sinh vừa bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, vừa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi dự Họp mặt.

Dịp này, ông Nguyễn Phúc Tăng cũng thông tin HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 46, quy định mức thưởng đối với học sinh đạt giải quốc gia: giải Nhất 110 triệu đồng, giải Nhì 90 triệu đồng, giải Ba 60 triệu đồng và giải Khuyến khích 30 triệu đồng. Đây là sự ghi nhận của thành phố, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực đạt thành tích cao trong kỳ thi sắp tới.