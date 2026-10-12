Cần Thơ tập huấn pháp luật cho 1.700 đại biểu vùng dân tộc thiểu số

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, Sở tổ chức 20 hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.700 đại biểu tại 20 xã, phường.

Thành phần tham dự gồm tuyên truyền viên, người có uy tín và vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ và Ban quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phát huy vai trò của lực lượng tại cơ sở trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Các hội nghị tập huấn giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên và người có uy tín tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ. (Ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ)

Một nội dung đáng chú ý khác là công tác phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trong 9 tháng, Sở tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền tại 6 xã, phường trọng điểm, với 690 đại biểu tham dự. Đối tượng được hướng đến gồm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số và tuyên truyền viên.

Bên cạnh đó, 7 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc được tổ chức cho 525 học viên là bí thư chi bộ và trưởng ban nhân dân ấp, khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số. Sở cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 6 lớp tập huấn cho 644 người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa tại các chùa, Salatel, nhà văn hóa và trường học ngoài công lập.

Trong công tác truyền thông, Sở phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện 3 kỳ chuyên đề “Dân tộc và Phát triển”. Nội dung tuyên truyền còn tập trung vào phòng, chống ma túy, mua bán người, tệ nạn xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng.

Học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tham gia nghiên cứu thực tế tại Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ. (Ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ)

Để tạo cơ sở triển khai đồng bộ, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”, cùng các kế hoạch liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và phổ biến pháp luật.

Những tháng cuối năm, Sở tiếp tục phối hợp thực hiện chuyên đề “Dân tộc và Phát triển”, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và tham mưu kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2027, hướng đến nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số.