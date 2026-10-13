Cần Thơ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động

Chiều 13.10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Quang cảnh Hội nghị vào chiều 13.10, tại TP. Cần Thơ

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Cần Thơ tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm 2025; xếp hạng 2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21%; du lịch tăng 25%… Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố. Đồng thời, tri ân các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, mỗi doanh nghiệp đứng vững và phát triển là thêm một nguồn lực cho thành phố; mỗi doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới là một nhân tố góp phần tạo dựng sức sống và khát vọng phát triển của Cần Thơ.

Vì vậy, Hội nghị là dịp để thành phố ghi nhận, biểu dương những doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích tiêu biểu; đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các ngành chức năng xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và cách giải quyết.

Đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham dự Hội nghị vào chiều 13.10

Ông Trầm Du, Tổng Giám đốc Công ty CP nông nghiệp Gạo hữu cơ TD Sóc Trăng (xã An Ninh, TP. Cần Thơ) cho rằng, thành phố có thế mạnh về nông nghiệp. Do đó, ngành chức năng cần hỗ trợ xây dựng những thương hiệu nông sản mạnh; đồng thời quan tâm phát triển các sản phẩm OCOP mạnh về số lượng và chất lượng, nhằm tăng sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Kỳ Uyên (phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ) đề xuất, ngành chức năng có cơ chế tốt hơn trong phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch xanh, nhằm khai thác tối ưu các tài nguyên bản địa.

Giám đốc Công ty Du lịch Nụ cười Mê Kông Trần Thanh Thái cho rằng, thành phố cần đột phá trong thúc đẩy ngành du lịch phát triển, nhất là việc thu hút khách quốc tế thời gian qua còn hạn chế; trong khi Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị TP. Cần Thơ đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch, nhất là tăng cường thu hút du khách quốc tế. Ảnh: Thuận Hóa

Cũng tại Hội nghị, một số doanh nghiệp kiến nghị sau sắp xếp đơn vị hành chính thì doanh nghiệp còn lúng túng trong xác định cơ quan đầu mối, thẩm quyền giải quyết; dịch vụ công trực tuyến có thời điểm chưa ổn định.

Vấn đề đất đai, có dự án đi vào hoạt động nhưng chưa ký được hợp đồng thuê đất, do chưa xác định xong giá ưu đãi. Trong khi thủ tục đầu tư còn kéo dài qua nhiều khâu liên thông. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng gặp khó về lãi suất cao, tài sản bảo đảm, các thủ tục vay còn rườm rà…

Đại diện các sở, ngành TP. Cần Thơ ghi nhận những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; các vấn đề trên chính quyền sẽ hành động quyết liệt hơn, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, quan điểm của thành phố là chính quyền phải kiến tạo, đồng hành và phục vụ. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.

Thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch; chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Chính quyền thành phố sẽ cải thiện chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển lành mạnh.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.