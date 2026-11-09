Cần Thơ: Tạo đà phát triển du lịch từ chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm

Sự kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm du lịch sông nước với mô hình du lịch xanh thu hút du khách đến Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ trở nên sôi động với các sự kiện lễ hội quy mô lớn. Các hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc mà còn được kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường du lịch, giúp thành phố khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026.

Sức hút từ các lễ hội đặc sắc

Nhằm khai thác tiềm năng du lịch từ sự kiện văn hóa, lễ hội cuối năm, thành phố đang chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện quy mô, hướng đến vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.

Trong các sự kiện văn hóa, lễ hội diễn ra vào thời điểm cuối năm, Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo là điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ hấp dẫn bởi những cuộc tranh tài sôi nổi trên đường đua, sự kiện này còn giúp du khách tìm hiểu đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer thông qua nhiều hoạt động từ trình diễn thả đèn nước, ghe Cà Hâu đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống mang đậm giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng.

Ông Nguyễn Xuyên Thanh chia sẻ, trong chuyến vào miền Nam thăm con cháu lần này, ông đã kéo dài thời gian lưu trú hơn dự định để đến xem đua ghe Ngo và thả đèn nước của người Khmer.

Sinh sống ở Ninh Bình, từ trước tới nay, ông chỉ biết đến đua ghe Ngo qua ti vi, ông khá thích thú về những lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, đặc biệt là không khí náo nhiệt của các cuộc tranh tài.

Ông tin rằng gia đình sẽ có nhiều cảm xúc và trải nghiệm thú vị khi về Cần Thơ xem trực tiếp lễ hội và hiểu thêm về phong tục, tập quán cũng như nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Với những người yêu thích khám phá văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm địa phương, chuỗi sự kiện cuối năm là cơ hội để kết hợp tham quan, vui chơi, thưởng thức đặc sản và tìm hiểu đời sống cư dân vùng sông nước.

Ngoài Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo, thành phố đang tập trung cho Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Đây không chỉ là sự kiện giới thiệu thành tựu ngành hàng lúa gạo mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô gắn với văn minh lúa nước, văn hóa miệt vườn và những sản phẩm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng trong tháng 11 này, thành phố tổ chức phong phú hoạt động nhân sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam với các nội dung quảng bá di sản văn hóa; Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ; trưng bày, triển lãm về văn hóa, di sản, giới thiệu sách, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch… Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đặc sắc, mang đến không trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Chị Thạch Thị Ngọc Giang chia sẻ, chị sinh ra ở xã Mỹ Tú nhưng sinh sống xa quê gần 10 năm nay. Mỗi lần về thăm gia đình, chị luôn chọn thời điểm cuối năm và kéo dài chuyến đi nhất có thể để được đi nhiều nơi, hòa mình vào không khí đua ghe Ngo, rước đèn nước và ăn các món bánh dân gian truyền thống.

Với những người con xa quê, hình ảnh, âm thanh và hương vị ấy không chỉ là nét đẹp lễ hội mà còn gợi nhớ ký ức tuổi thơ, nhắc về cội nguồn. Bằng sự tự hào, chị thường kể cho những người bạn ở xứ Hàn về nét đẹp văn hóa truyền thống và các lễ hội quê mình, họ lắng nghe bằng sự hào hứng và hứa hẹn sẽ đưa gia đình đến xem tận mắt lễ hội vào dịp gần nhất.

Có thể thấy, sức hút của du lịch lễ hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay các chương trình biểu diễn mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, con người và bản sắc địa phương. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Cần Thơ gia tăng sức cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp sinh thái sông nước. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Kỳ vọng bứt phá tăng trưởng du lịch

Với sự chuẩn bị đồng bộ và tham gia của các ngành, địa phương, doanh nghiệp, chuỗi lễ hội cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thu hút khách, thúc đẩy hoạt động lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm.

Qua đó, Cần Thơ có thêm cơ hội chuyển hóa lợi thế văn hóa, lễ hội thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo động lực tăng trưởng cho ngành Du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, từ nay đến cuối năm 2026, Cần Thơ sẽ tổ chức các lễ hội lớn như Óoc Om Bóc-Đua ghe Ngo, Lễ hội văn hóa sông nước và Festival lúa gạo, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam…

Đây là những sự kiện quy mô lớn của thành phố. Ủy ban thành phố đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung, phương án liên quan để triển khai chu đáo từng sự kiện.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị (về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới) xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của đất nước trong kỳ nguyên mới; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Sau hợp nhất, không gian phát triển của Cần Thơ mở rộng, từ cảnh quan sông nước, miệt vườn, chợ nổi đặc trưng và vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với chiều sâu văn hóa, lịch sử, ẩm thực, lưu trú phong phú.

Cùng với dư địa phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, Nghị quyết 26 là căn cứ quan trọng để Cần Thơ tái cơ cấu toàn diện ngành Du lịch, khẳng định vai trò trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, văn hóa là nền tảng tinh thần, thông tin là mạch dẫn, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và vị thế của thành phố.

Các lĩnh vực trên cần được triển khai trong một chỉnh thể thống nhất, vừa phục vụ nhân dân, vừa tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và nâng cao vị thế đô thị trung tâm vùng.

Để thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, thời gian tới, thành phố cần tập trung phát huy lợi thế sông nước miệt vườn, du lịch trải nghiệm, du lịch MICE, quan tâm chuyển đổi số và xây dựng du lịch thông minh…

Đồng thời, thành phố xúc tiến mời gọi nhà đầu tư chiến lược, đẩy mạnh quảng bá, không ngừng đổi mới sản phẩm để thu hút du khách; tăng cường quản lý nhà nước, liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng để phát triển du lịch xanh, bền vững.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, tổng thu từ du lịch 10 tháng năm 2026 đạt trên 11.100 tỉ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ.

Kết quả này khẳng định sự hấp dẫn và tiềm năng lớn của du lịch Cần Thơ, nhất là du lịch sông nước, sinh thái, cộng đồng, văn hóa, ẩm thực gắn với du lịch.

Trong thời gian còn lại của năm với chuỗi sự kiện, lễ hội lớn sắp diễn ra, thành phố kỳ vọng tiếp tục gia tăng sức hút cho điểm đến, thu hút thêm nhiều du khách đến địa phương, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu.

Khi các hoạt động lễ hội được kết nối hiệu quả với tour tuyến, dịch vụ và sản phẩm du lịch địa phương, giá trị mang lại sẽ không chỉ dừng ở doanh thu trong mùa lễ hội mà còn góp phần tạo đà tăng trưởng chung.

Đây cũng là cơ hội để Cần Thơ chuyển hóa lợi thế văn hóa thành động lực kinh tế, từng bước khẳng định sức bật của ngành Du lịch và vị thế trung tâm vùng./.