Cần Thơ tạo đà phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững

Hoạt động du lịch trên sông Hậu, thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Sự thay đổi trong nhu cầu thị trường đang tạo động lực để các doanh nghiệp, hộ dân chủ động làm mới sản phẩm, đồng thời đặt ra yêu cầu ngành du lịch thành phố phải chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sẵn có sang phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xanh và bền vững.

Từ những vườn cây ăn trái, tuyến du lịch đường sông đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và cộng đồng, nhiều sản phẩm mới đang được hình thành. Đây cũng là hướng đi được thành phố xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Theo nghị quyết, du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Tại xã Tân Hòa, Vườn du lịch sinh thái Cường Thịnh là một trong những mô hình khai thác khá rõ lợi thế của du lịch nông nghiệp. Từ khu vườn gia đình, nơi đây được phát triển thành điểm đến mang đặc trưng miệt vườn, nơi du khách có thể tự tay hái trái cây, chèo xuồng, câu cá, thu hoạch rau và thưởng thức món ăn chế biến từ nông sản tại chỗ. Điểm đáng chú ý là khu vườn không thu vé vào cổng. Du khách được tự do tham quan, thưởng thức trái cây tại vườn và chỉ thanh toán phần nông sản mang về. Cách làm này tạo cảm giác gần gũi, giúp người tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Theo chủ khu du lịch Nguyễn Ngọc Hạnh, sức hút của mô hình không chỉ nằm ở các loại trái cây đặc sản mà còn ở trải nghiệm được tự tay thu hoạch và tìm hiểu quy trình canh tác.

Bên cạnh các điểm du lịch cộng đồng, những khu du lịch quy mô lớn cũng đang liên tục bổ sung sản phẩm. Tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề, khu sân cỏ rộng khoảng 2.000m² được đưa vào khai thác phục vụ hoạt động tập thể. Các trải nghiệm như tát mương bắt cá, chèo xuồng, làm bánh dân gian, thưởng thức ẩm thực đồng quê và chương trình dành cho học sinh, sinh viên tiếp tục được duy trì. Cùng với việc làm mới sản phẩm, đơn vị chú trọng vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ.

Lợi thế sông nước vẫn là một trong những tài nguyên quan trọng của Cần Thơ. Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách kéo dài hành trình và tăng thêm trải nghiệm cho du khách thay vì chỉ tổ chức những chuyến tham quan ngắn. Công ty Tân Đại Phong đã bổ sung ca-nô, mở rộng các tuyến đến chợ nổi Cái Răng, Cồn Sơn, Cù Lao Mây, Cù Lao Dung; đưa đờn ca tài tử, ngắm hoàng hôn và trải nghiệm văn hóa sông nước ban đêm vào chương trình phục vụ khách. Việc đa dạng hóa hoạt động được doanh nghiệp kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo Nghị quyết số 18-NQ/ TU, đến năm 2030, Cần Thơ đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm đa dạng, có bản sắc và năng lực cạnh tranh cao. Thành phố phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10-15%; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 10%/năm và tổng thu từ du lịch khoảng 20.000-22.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với năm 2025; trong đó, khách quốc tế khoảng 620.000 lượt. Khách lưu trú dự kiến đạt hơn 5,4 triệu lượt và tổng thu từ du lịch phấn đấu vượt 11.400 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố tập trung đa dạng hóa sản phẩm dựa trên thế mạnh về sinh thái sông nước, văn hóa, lễ hội và du lịch cộng đồng; xây dựng sản phẩm phù hợp từng mùa, từng địa bàn và phân khúc thị trường. Việc kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ cũng được xem là giải pháp quan trọng để hình thành các tour, tuyến mới.

Nghị quyết số 18-NQ/TU cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và xúc tiến du lịch; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh và cơ sở dữ liệu số của ngành. Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ và đạo đức nghề nghiệp. Thành phố định hướng phát triển du lịch xanh, sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, sông nước, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa; nâng tầm các lễ hội, phát triển sản phẩm ban đêm gắn với kinh tế đêm. Trong năm 2026, nhiều sự kiện như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Lễ hội Óoc-Om-Bóc-Đua ghe Ngo, các giải marathon và Ngày hội Sông nước miệt vườn được kỳ vọng góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Với lợi thế sông ngòi, miệt vườn và bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ, Cần Thơ có nền tảng để xây dựng hệ thống sản phẩm đa dạng hơn. Điều quan trọng trong giai đoạn tới là kết nối các điểm đến thành chuỗi trải nghiệm, nâng chất dịch vụ, bảo vệ môi trường và tăng hàm lượng công nghệ. Khi doanh nghiệp và người dân cùng tham gia quá trình đổi mới, du lịch không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn mở rộng sinh kế, nâng giá trị nông nghiệp và quảng bá văn hóa địa phương.

Định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sông nước cùng những mục tiêu cụ thể cho năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030, 2035 đang mở ra dư địa mới cho ngành du lịch Cần Thơ. Từ việc làm mới những giá trị vốn có, thành phố hướng đến hình thành điểm đến có chất lượng, bản sắc và khả năng phát triển ổn định, bền vững trong không gian mới sau hợp nhất.