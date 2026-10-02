Cần Thơ tăng tốc quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Đánh giá về tình hình 9 tháng đầu năm, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc duy trì ổn định, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng trưởng kinh tế quý III có chuyển biến tích cực, nhưng GRDP 9 tháng đạt 7,89%, vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu cả năm (10-10,5%). Bên cạnh các điểm sáng như bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,22%, nhiều chỉ tiêu quan trọng vẫn còn chậm.

Tính đến ngày 30/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 58,67% kế hoạch Chính phủ giao, thu ngân sách đạt 80,66% dự toán, cùng với đó là tiến độ lập Sổ sức khỏe điện tử và phát triển nhà ở xã hội chưa đạt kỳ vọng.

Trước áp lực lớn dồn vào 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quý IV phải là "quý hành động và tạo kết quả có thể kiểm chứng". Trong tuần đầu sau hội nghị, các đơn vị phải rà soát, làm rõ mức còn thiếu của các chỉ tiêu và giải pháp khắc phục đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ đẩy mạnh thu ngân sách và đầu tư, phấn đấu đạt kịch bản thu ngân sách cơ sở (28.571 tỷ đồng) hoặc kịch bản phấn đấu (29.814 tỷ đồng); quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung vào 69 dự án trọng điểm (như cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Bệnh viện Ung bướu...) và các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư.

Các cấp, ngành tập trung xây dựng đảng, hệ thống chính trị; đẩy nhanh tiến độ phát triển đảng viên, hoàn thành “Chiến dịch 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên” và điều tiết lực lượng cán bộ, giáo viên cấp xã phù hợp với thực tiễn.

Các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy nhanh lập Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm an sinh xã hội và tiến độ các dự án nhà ở xã hội; tạo đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc nguồn kinh phí 3%, triển khai hiệu quả Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn kỹ năng số”.

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn bộ nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm phương châm “6 rõ”: Rõ người chủ trì, rõ việc phải làm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ kiên quyết xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ kéo dài không có lý do chính đáng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.