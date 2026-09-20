Cần Thơ tăng cường ứng phó mưa, bão và triều cường

Chiều 20.9, UBND TP. Cần Thơ cho biết, vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Cần Thơ triển khai vận hành hệ thống cống ở phường Ninh Kiều nhằm ngăn triều cường vào trung tâm thành phố

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường chủ động các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

Đối với tình hình mưa bão và gió mạnh trên biển, các đơn vị phải theo dõi chặt bản tin dự báo, diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ngoài ra, tăng cường giám sát hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch tại các khu vực ven biển; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ…, các đơn vị chuyên môn cần cập nhật tình hình, kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Các lực lượng sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả.

UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ theo dõi tình hình mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về và các kỳ triều cường; nhất là các đợt triều cường cao điểm trong các tháng 8, 9, 10 âm lịch, nhằm cảnh báo kịp thời cho người dân phòng tránh ngập lụt.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kế hoạch điều chỉnh giờ học phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương; đồng thời tăng cường giải pháp phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Triều cường gây ngập ở đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ vào giữa tháng 9.2026

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm và năm 2025.

Ngoài ra, theo nhận định của các cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối mùa lũ năm 2026, đặc biệt là từ nay đến cuối tháng 9.2026 bão, áp thấp nhiệt đới vẫn còn xuất hiện trên biển Đông, có nguy cơ gây mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công.

Vì vậy, mực nước lũ trên dòng chính sông Mê Công và lũ đầu nguồn sông Cửu Long có thể tăng trong thời gian tới, kết hợp kỳ triều cường cao vào cuối tháng 9 sẽ làm mực nước nội đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long dâng cao.

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam lưu ý, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long cần đề phòng ngập úng có nguy cơ cao sẽ xảy ra trong kỳ triều cường từ ngày 24.9 đến 30.9.2026; tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.