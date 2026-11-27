Đặc biệt, trước sự bùng phát của các loại thuốc lá thế hệ mới, Công an TP (CATP) Cần Thơ đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự kỷ cương, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh kinh tế trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Mạnh.

Đại tá Lê Văn Huệ, Trưởng phòng CSKT CATP Cần Thơ cho biết: "Qua thực tiễn đấu tranh của cơ quan chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ cho thấy, các nhãn hiệu thuốc lá ngoại phổ biến, như: JET, HERO, SCOTT tiếp tục được vận chuyển lén lút vào nội đô. Các đối tượng hoạt động vào khung giờ rạng sáng, sử dụng xe tải, xe ô tô cá nhân hoặc xe mô tô phân khối lớn để vận chuyển nhỏ lẻ, xé lẻ hàng hóa cất giấu tại nhà riêng và lắp đặt hệ thống camera cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng".

Tang vật là thuốc lá điện tử mà cơ quan Công an thu giữ từ bị can Mạnh.

Điển hình, lúc 2h30 ngày 21/8, Phòng CSKT CATP Cần Thơ phối hợp Công an phường Ô Môn bắt quả tang xe ô tô BKS 68A - 653.43 do Nguyễn Thiết Lãm (SN 2001, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) điều khiển, đang chở thuốc lá ngoại nhập lậu, cùng đi trên xe có Dương Chương Thúy Kiều (SN 1978).

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 3.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đang giao cho bà Đặng Kim Châu (SN 1983, ngụ khu vực Thới Bình, phường Ô Môn) cùng chồng là Nguyễn Chí Thanh, tại sân nhà của vợ chồng Thanh, Châu. Khám xét nhà vợ chồng Thanh, Châu, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 25.210 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Phòng CSKT bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trên 28.000 bao thuốc lá lậu ở phường Ô Môn.

Nguy hiểm là sự gia tăng, biến tướng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thế hệ mới. Các sản phẩm này được quảng cáo, giao dịch kín đáo qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, nhắm trực tiếp vào giới trẻ, học sinh, sinh viên. Cụ thể, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ thuốc lá Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin với CATP Cần Thơ.

Trước đó, qua tình hình, Phòng CSKT CATP Cần Thơ phát hiện Mạnh có hành vi buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử tại địa Khu vực 8, phường Tân An (TP Cần Thơ). Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3.590 sản phẩm, gồm: máy hút thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử dùng một lần và tinh dầu. Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử (mặt hàng bị cấm kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật hiện hành), tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đáng lo ngại là nguy cơ tội phạm pha trộn chất ma túy, chất hướng thần vào tinh dầu thuốc lá điện tử, đe dọa trực tiếp đến an ninh học đường và sức khỏe cộng đồng. Các chất ma túy thế hệ mới này ở dạng lỏng, không màu hoặc có màu giống hệt tinh dầu thông thường. Khi pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử có hương trái cây, kẹo ngọt, mùi đặc trưng của ma túy bị che lấp hoàn toàn. Ngoài ra, các thiết bị hút (Pod) lại được thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt như cây bút, thỏi son, hộp sữa hay móc khóa, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng mang vào lớp học mà không bị phát hiện.

Hội thi “Tìm hiểu, sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2025” trong CBCS, đoàn viên thanh niên CATP Cần Thơ.

Các chất tổng hợp pha trộn trong tinh dầu thường có độc tính mạnh gấp nhiều lần. Người sử dụng - đặc biệt là thanh thiếu niên có hệ thần kinh chưa hoàn thiện dễ rơi vào trạng thái sốc thuốc, co giật, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, ảo giác hoang tưởng và loạn thần cấp tính.

Thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg, ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, CATP Cần Thơ tăng cường tấn công, truy quét tận gốc loại tội phạm này.

Công an phường An Bình tuyên truyền tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Theo đó, Phòng CSKT giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Phòng CSGT, Công an xã, phường bám sát địa bàn, triệt xóa nhiều điểm tập kết lớn; phối hợp chặt chẽ Cục QLTT, Hải quan và Sở Công thương tăng cường rà soát các hội nhóm kín trên mạng xã hội; các gian hàng thương mại điện tử và kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh dịch vụ, quán cà phê, tạp hóa nhằm cắt đứt đầu ra của hàng cấm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã khởi tố 5 vụ, 7 bị can, tang vật thu giữ hơn 60.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại với tổng giá trị ước tính 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CATP phối hợp ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi tuyên truyền trực quan tại nhà trường về tác hại của thuốc lá thế hệ mới và thủ đoạn pha trộn chất ma túy vào tinh dầu, giúp học sinh, sinh viên nâng cao khả năng nhận diện, từ đó có biện pháp tự phòng ngừa cho bản thân. Gần đây nhất, Công an phường An Bình phối hợp Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử và bạo lực học đường cho hơn 500 sinh viên đang học tập tại trường.

Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không sử dụng, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các sản phẩm thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức.