UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc đã xảy ra 30 vụ UAV xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng tăng vọt lên 149 chuyến (so với 06 chuyến cùng kỳ), khiến hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng và gây thiệt hại trên 100 tỷ đồng.

Đáng lo ngại, nguy cơ va chạm giữa UAV và tàu bay dân dụng có thể dẫn đến các sự cố hoặc tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ chưa ghi nhận vụ việc vi phạm, thành phố yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 328/KH-UBND của UBND thành phố.

Cần Thơ tăng cường xử lý nghiêm thiết bị bay không người lái vi phạm khu vực cấm bay.

Để siết chặt công tác quản lý, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không; nghiêm cấm sử dụng UAV, đèn chiếu tia laser, nguồn sáng công suất lớn, thả bóng bay, thả diều, đốt rơm rạ... đe dọa an toàn hàng không, đồng thời nêu rõ hậu quả pháp lý cả về hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu UBND các xã, phường xác định mốc giới, vị trí để cắm biển cảnh báo, biển cấm tại khu vực cấm bay, hạn chế bay. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của UAV đã được cấp phép; kịp thời phát hiện, xử lý, phối hợp hiệp đồng với Công an thành phố để chế áp các thiết bị bay đe dọa an toàn hàng không.

Các lực lượng chức năng như Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường cùng Công an và Quân sự thành phố cũng sẽ phối hợp kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, yêu cầu tuyên truyền cho người mua và ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu UAV, linh kiện trôi nổi trên thị trường.

Đặc biệt, đối với UBND 15 xã, phường thuộc khu vực cấm bay và hạn chế bay của Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ (gồm: Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, An Bình, Tân An, Cái Khế, Ninh Kiều, Phong Điền, Trường Long, Trường Long Tây, Thới Lai, Trường Thành, Đông Thuận), thành phố yêu cầu tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân đang sở hữu UAV, máy bay mô hình, diều sáo, khinh khí cầu, đèn trời...; yêu cầu chủ thể đăng ký sử dụng và ký cam kết không vi phạm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Người dân và các đơn vị có thể tra cứu sơ đồ bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay chính thức của Bộ Quốc phòng tại cổng thông tin điện tử: https://cambay.mod.gov.vn/.