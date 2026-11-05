Cần Thơ tăng cường hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện thành phố Cần Thơ có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư từ Đức, với tổng vốn đăng ký khoảng 24,18 triệu USD. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất ván ép cao cấp từ nguyên liệu trấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Novotech-Trung Hưng có vốn đăng ký 24 triệu USD.

Các dự án còn lại gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn NGN E&M (21.477 USD), hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Công ty Trách nhiệm hữu hạn DIGI-TEXX với dự án DIGI-TEXX VIETNAM-HẬU GIANG (150.000 USD); Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Việt Đức Tây Đô (EMKY STEPHAN), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ đồ uống (10.000 USD).

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác Đức đối với thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là Tổng Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nổi bật, năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Đức tổ chức chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”. Chương trình góp phần giới thiệu các cơ hội học tập, đào tạo nghề tại Đức, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Tổng Lãnh sự quán Đức đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đức, Tổng Lãnh sự quán Đức và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) trong kết nối các chương trình hợp tác, chuyên gia và nguồn lực.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao quà và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. (Ảnh: VĂN ÚT)

Các lĩnh vực được thành phố ưu tiên thúc đẩy gồm nông nghiệp, thủy sản bền vững, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Cần Thơ mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học và các địa phương của Đức nhằm mở rộng hợp tác về đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Về phía thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác với phía Đức được triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với định hướng và nhu cầu phát triển của địa phương.