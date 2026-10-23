Cần Thơ sử dụng cát biển san lấp hạ tầng khu công nghiệp vùng nước ngọt

Một góc Khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh đang thi công. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo giấy phép, khu vực khai thác thuộc tiểu khu B1.6 (trong khu B1) với diện tích hơn 386ha, độ sâu khai thác tối đa 8m. Công suất khai thác đạt hơn 4,8 triệu m³/năm trong thời hạn 3 năm. Nếu quá trình sử dụng không hiệu quả, doanh nghiệp phải tự nguyện trả lại giấy phép.

Song song đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Mekong Cần Thơ khảo sát, thăm dò cát biển trên diện tích hơn 348ha tại tiểu khu B1.10 nhằm chuẩn bị nguồn vật liệu san lấp cho khu công nghiệp Tân Hòa (xã Tân Hòa, rộng 204ha, vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng).

Nhằm kiểm soát rủi ro xâm nhập mặn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu chủ đầu tư triển khai nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật như: đắp đê bao quanh vùng san lấp, dùng vật liệu chống thấm, xây hệ thống mương thu gom xử lý nước ngấm trước khi xả thải và tuyệt đối không xả trực tiếp ra kênh rạch nội đồng. Doanh nghiệp vi phạm các quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giải cơn khát vật liệu san lấp cho Cần Thơ trong bối cảnh địa phương đang cần khoảng 70 triệu m³ cát nhưng nguồn cát sông cực kỳ khan hiếm. Hiện vùng biển Sóc Trăng được đánh giá có trữ lượng khoảng 145 triệu m³ cát đủ điều kiện khai thác làm hạ tầng, mở ra hướng đi bền vững cho các công trình trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.