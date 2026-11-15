Cần Thơ sôi động chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch những tháng cuối năm

Những tháng cuối năm 2026, Cần Thơ bước vào mùa hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động với nhiều chương trình có quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, chuỗi sự kiện tập trung vào tháng 11 và tháng 12, kết hợp quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm du lịch và tạo không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

Cần Thơ chuẩn bị bước vào mùa hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động với nhiều chương trình có quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. (Ảnh: Duy Khôi)

Nhiều sự kiện lớn, đa dạng trải nghiệm

Điểm nhấn đầu tiên là Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 22–25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam – Vươn tầm quốc tế”. Sự kiện do UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, dự kiến có hơn 500 gian hàng trưng bày, triển lãm.

Theo thông tin tại cuộc họp báo ngày 11/11, Festival giới thiệu những thành tựu sản xuất, chế biến lúa gạo, các dòng gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao cùng máy móc, công nghệ nông nghiệp hiện đại và giải pháp chuyển đổi số.

Một trong những nội dung đáng chú ý là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam, từ phương thức canh tác truyền thống đến nền nông nghiệp hiện đại.

Không gian trưng bày kết hợp mô hình thực tế với công nghệ 3D Mapping, giới thiệu cánh đồng cơ giới hóa, mô hình lúa – tôm – trái cây và “Cánh đồng số – Hạt gạo xanh”.

Bên cạnh đó, chương trình trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa tại xã Vị Thủy, các hội thảo về hạt gạo xanh, khoa học công nghệ, số hóa, giảm phát thải và diễn đàn xúc tiến đầu tư nước ngoài sẽ mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Festival còn có các hội thi nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương. Qua đó, câu chuyện hạt gạo được đặt trong mối liên hệ với văn hóa, sinh kế và tiềm năng phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng thời điểm, Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 dự kiến là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer và du khách.

Theo kế hoạch của thành phố, lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Giải Đua ghe Ngo mở rộng dự kiến có hơn 60 đội ghe nam, nữ trong và ngoài thành phố tham gia tranh tài trong hai ngày 23 và 24/11.

Các hoạt động đi kèm gồm Lễ Cúng Trăng, trình diễn thả đèn nước (Lôi protip), ghe Cà Hâu, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực, trưng bày nghề thủ công truyền thống, quảng bá du lịch và biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Những hoạt động này tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu, giúp công chúng tiếp cận đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch

Song hành với lễ hội, Cần Thơ tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. Chương trình trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về văn hóa Việt Nam, di sản vật thể, phi vật thể và nét đặc trưng của Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Du khách trải nghiệm chằm nón ở Khách sạn Victoria Cần Thơ. (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ)

Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ III năm 2026 là dịp để các đoàn nghệ thuật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn, góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer.

Đặt trong chuỗi hoạt động cùng Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo, liên hoan giúp du khách tiếp cận văn hóa Khmer qua sân khấu, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng.

Khép lại năm 2026, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II diễn ra trong sáu ngày, từ 30/12/2026 đến 4/1/2027, với chủ đề “Cần Thơ – Khúc giao hòa sông nước”.

Các hoạt động tập trung tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và khu vực lân cận. Chương trình khai mạc lúc 20 giờ ngày 30/12 tại rạch Khai Luông, với sân khấu nổi, nghệ thuật trình diễn, nhạc nước, drone light và pháo hoa tầm thấp.

Lễ hội giới thiệu nông cụ, ngư cụ truyền thống, tái hiện sinh hoạt sông nước miền Tây, hoạt động mua bán trên ghe thuyền, ẩm thực, bánh dân gian, trái cây và đặc sản vùng miền. Các hoạt động thể thao dưới nước gồm đua thuyền buồm, đua ván SUP, thuyền mô hình, ghe Ngo mini và đua vỏ composite; du khách có thể trải nghiệm chèo SUP, kayak, thả đèn hoa đăng.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có Hội chợ Thương mại TP Cần Thơ năm 2026, chương trình kết nối doanh nghiệp du lịch, hội thảo về du lịch nông nghiệp và không gian quảng bá điểm đến các địa phương.

Ngày hội Duyên dáng Áo bà ba tại chợ nổi Cái Răng cùng hoạt động cộng đồng “Sống cùng dòng sông”, “Bảo vệ dòng sông xanh” hướng sự chú ý tới gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc đô thị sông nước. Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra tối 31/12 tại Công viên Sông Hậu.

Từ sự kiện đến sức bật du lịch

Chuỗi hoạt động cuối năm diễn ra khi du lịch Cần Thơ ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong 10 tháng năm 2026, địa phương ước đón 12,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Khách lưu trú đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 4%; tổng thu du lịch đạt trên 11.100 tỷ đồng, tăng 28%.

Trước đó, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, gồm 620.000 lượt khách quốc tế; tổng thu phấn đấu trên 11.400 tỷ đồng.

Lượng khách ước tính sau 10 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm, trong khi doanh thu đang tiến gần mục tiêu. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch. (Ảnh: Kiều Mai)

Để tạo giá trị kinh tế bền vững, sự kiện cần kết nối với tour tuyến, lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng.

Tại buổi gặp doanh nghiệp du lịch cuối tháng 10, ngành chức năng thông tin lịch sự kiện để doanh nghiệp chủ động quảng bá, kích cầu. Hiệp hội Du lịch bố trí khán đài riêng phục vụ khách theo tour tại giải đua ghe Ngo. Doanh nghiệp đề nghị sớm công bố chương trình, phát triển kinh tế đêm và tour đặc trưng.

Thành phố cũng đặt nhiệm vụ rà soát hoạt động du lịch tại cồn Sơn, chợ nổi Cái Răng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh xây dựng các đề án phát triển du lịch. Đây là những điểm đến gắn với hình ảnh Cần Thơ, cần được nâng chất dịch vụ, bảo đảm môi trường và giữ gìn nét sinh hoạt bản địa.

Từ Festival lúa gạo, văn hóa Khmer đến lễ hội sông nước, Cần Thơ giới thiệu nhiều lát cắt của vùng đất Tây Đô. Tổ chức đồng bộ, an toàn và gắn kết doanh nghiệp sẽ giúp chuỗi hoạt động khẳng định bản sắc điểm đến, tạo đà cho du lịch năm 2027.