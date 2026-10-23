Cần Thơ: Siết chặt kỷ cương, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế-xã hội

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trình bày các Nghị quyết, Kết luận, Quy định và chương trình hành động của Thành ủy nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIV.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi: Học tập, quán triệt chỉ là bước đầu, quan trọng nhất là cụ thể hóa đúng, thực hiện quyết liệt và tạo ra chuyển biến thực chất.

Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã thông qua nhiều chủ trương mang tính bước ngoặt về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó, Thành ủy Cần Thơ đã nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hành động sát với thực tiễn địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức và phương thức hành động. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, gắn với kiểm soát quyền lực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đặc biệt, kết quả thực hiện không được đánh giá bằng báo cáo hình thức hay quy trình hồ sơ, mà phải đo lường trực tiếp bằng công việc được giải quyết, các điểm nghẽn được tháo gỡ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tập trung bứt phá các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 7,89%, dù quý III đạt 9,29% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 21/10 đạt 60,03%. Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành phải điều hành tăng trưởng bằng công trình, dự án và sản phẩm cụ thể trong quý IV, không lấy lý do khách quan thay cho trách nhiệm.

Đặc biệt, toàn hệ thống chính trị phải quán triệt và áp dụng triệt để phương châm “6 rõ”: rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực. Tất cả các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 phải hoàn thành ban hành ngay trong tháng 10/2026, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tới.