Cần Thơ sẽ tổ chức 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2027

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 1/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết; đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, những năm qua, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức thường niên, với sự tham gia của các cấp, các ngành và địa phương. Chương trình được triển khai ở 3 cấp gồm: cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và cấp đồn Biên phòng.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Thông qua chương trình, Bộ đội Biên phòng thể hiện sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới - những người luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo thông tin tại hội nghị, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17/1/2027, tức ngày 5 đến 10 tháng Chạp năm Bính Ngọ, tại địa bàn biên giới biển thành phố Cần Thơ.

Dự kiến, chương trình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, các hoạt động tri ân gồm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết thương binh, gia đình liệt sĩ.

Các hoạt động an sinh xã hội tập trung vào việc tặng bò giống cho hộ nghèo; trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà Tết cho Nhân dân khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ và đồng bào Khmer khu vực biên giới các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương; chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương và một số nền tảng mạng xã hội.

Các hoạt động đón Tết dự kiến gồm thi gói bánh, nấu bánh, chế biến các món ăn truyền thống ngày Tết; tổ chức gian hàng Tết “0 đồng”; gian hàng giới thiệu, trao tặng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của TP Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương dự kiến thăm, tặng quà Tết cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, lực lượng vũ trang, nhà trường và một số chùa Phật giáo Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ; tổ chức cơm tất niên cho cán bộ, chiến sĩ và đại diện Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới biển.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và thống nhất với các nội dung trao đổi của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể của chương trình; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND TP Cần Thơ và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để chủ động chuẩn bị, tổ chức thực hiện bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, từ thực tiễn triển khai những năm qua cho thấy, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quân đội về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới biển.

Qua đó, tiếp tục củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển TP Cần Thơ ngày càng ổn định, phát triển.