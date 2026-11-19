Ngày 19.11, Sở VHTTDL0TP. Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) tại Bảo tàng TP. Cần Thơ. Lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành; những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng và các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm hiện vật... tham dự họp mặt.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng hoa tri ân các nhà sưu tập trao tặng hiện vật cho Bảo tàng TP. Cần Thơ tại buổi họp mặt

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay được TP. Cần Thơ tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) nhằm giới thiệu, giao lưu và phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng; tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam hằng năm là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ và trao truyền “mạch nguồn” văn hóa cho thế hệ mai sau. Di sản văn hóa chỉ thực sự sống động khi được đặt trong đời sống cộng đồng, được nâng niu bằng sự trân trọng và được tiếp nối bằng sự sáng tạo không ngừng.

Hiện, TP. Cần Thơ đang sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đa dạng, tạo nên bức tranh nhiều sắc màu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn thành phố có 109 di tích lịch sử văn hóa; 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Các di sản văn hóa phi vật thể tạo nên giá trị đặc trưng thể hiện vùng đất, con người Cần Thơ như: Hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ, lễ kỳ yên Đình Bình Thủy, văn hóa chợ nổi Cái Răng, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo…

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, TP. Cần Thơ đang chuyển từ bảo tồn di sản văn hóa sang chủ động phát huy và khai thác các giá trị văn hóa. Song song đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu di tích và di sản phi vật thể để vừa bảo tồn, vừa giúp công chúng dễ dàng tiếp cận.

Tới đây, gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch sinh thái sông nước, nhằm mang lại sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đồng thời, xây dựng di sản Cần Thơ thành thương hiệu nhận diện mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Bảo tàng TP. Cần Thơ tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật, cổ vật… do các nhà sưu tập, các cá nhân trong và ngoài thành phố trao tặng

Dịp này, Bảo tàng TP. Cần Thơ đã tiếp nhận rất nhiều tư liệu, hiện vật, cổ vật… do các nhà sưu tập, các cá nhân trong và ngoài thành phố trao tặng nhằm phục vụ khai thác, phát huy di sản văn hóa.

Ngoài ra, Bảo tàng thành phố còn phối hợp với các nhà sưu tập, các cá nhân, đơn vị, tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”. Qua đó, giới thiệu đến công chúng khoảng 200 di vật, cổ vật… tái hiện một phần dấu ấn lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa ở TP. Cần Thơ vào khoảng thế kỷ XX.

Mỗi hiện vật trưng bày không chỉ đơn thuần là nhân chứng, mà còn mang theo hơi thở và cảm xúc của một thời đã qua, gợi cho người xem những hoài niệm nhớ về ký ức thân thương.

Không gian trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”

Hòa thượng Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) chia sẻ, đối với cộng đồng người Khmer Nam Bộ thì ngôi chùa không chỉ là cơ sở tín ngưỡng, mà còn là thiết chế văn hóa truyền thống, nơi lưu giữ nhiều tư liệu và hiện vật lịch sử quý giá qua các thời kỳ.

Hòa thượng Lý Hùng, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây chia sẻ với các bạn trẻ việc đưa hiện vật bảo quản trong khuôn viên nhà chùa ra không gian cộng đồng

Vì vậy, khi tham gia trưng bày, đưa các hiện vật bảo quản trong khuôn viên nhà chùa ra không gian cộng đồng, giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận trực quan với đời sống văn hóa xưa. Qua đó, góp phần nâng cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ và trân trọng bản sắc văn hóa truyền thống.