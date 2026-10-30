Cần Thơ sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự các trường cao đẳng

Lãnh đạo Cần Thơ trao quyết định nhân sự các trường cao đẳng sau sáp nhập. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại hội nghị, lãnh đạo Cần Thơ công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của thành phố. Theo đó, 3 trường cao đẳng được kiện toàn qua sáp nhập gồm: Trường Cao đẳng Cần Thơ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ; Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng sáp nhập vào Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng trao các quyết định giao Quyền Hiệu trưởng cho ông Lê Hoàng Thanh, ông Trang Vũ Phương và bà Đinh Thị Thái Hà tại các đơn vị sau sáp nhập.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Đây là bước đi chiến lược nhằm đổi mới bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo thành phố đề nghị các trường khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp.