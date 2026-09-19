Cần Thơ: Sập nhà bất ngờ, 3 người bị thương

Vụ sập nhà bất ngờ trong cơn mưa khiến 3 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm công nhân đang tiến hành đổ bê tông sàn cho căn nhà thuộc dự án nhà ở kết hợp văn phòng dịch vụ.

Khi vừa hoàn tất công đoạn đổ bê tông thì toàn bộ hệ thống giàn giáo đỡ đỡ bên dưới bất ngờ đổ sập kéo theo hàng tấn bê tông tươi cùng sắt thép đổ ập xuống.

Sự cố bất ngờ khiến 3 công nhân đang làm việc tại khu vực này không kịp tháo chạy, bị kẹt lại và chấn thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Cần Thơ phối hợp cùng Công an khu vực và các đơn vị y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Được biết, đây là công trình dự án nhà ở kết hợp văn phòng thuộc nhóm C, công trình dân dụng và cấp II, do ông P.S.T làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng.

Dự án có 6 tầng và sân thượng, mái che bê tông cốt thép với chiều cao 28,5 mét. Dự án được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cấp phép vào tháng 6/2026.

Vụ sập nhà làm tuyến đường trở nên ùn tắc nhưng đã được lực lượng chức năng nhanh chóng giải quyết, đảm bảo an toàn người dân xung quanh khu vực

Tới chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa một phần đoạn đường Trần Hoàng Na quanh khu vực xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường.