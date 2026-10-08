Cần Thơ sắp định giá lại tài sản dự án Khu du lịch Sông Hậu

Thông tin trên được ông Trần Phú Lộc Thành, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết tại cuộc họp báo chiều 8/10. Dự án Khu du lịch Sông Hậu được triển khai trên khu đất bãi bồi ven sông Hậu, khu vực phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Khu du lịch Sông Hậu sau 8 năm bị thu hồi.

Dự án do Công ty cổ phần Du lịch Sông Hậu làm chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 6/2012 với tổng vốn hơn 495 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 638 tỷ đồng.

Từ năm 2012 đến cuối năm 2014, nhà đầu tư đã thực hiện nhiều hạng mục như san lấp mặt bằng, xây dựng bờ kè chống sạt lở, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng ẩm thực, bungalow nghỉ dưỡng...

Theo ông Thành, sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định 760 ngày 22/3/2018 về thu hồi đất dự án trên cơ sở Kết luận 978 của Thanh tra Chính phủ, đến ngày 25/12/2019, UBND thành phố thành lập Hội đồng định giá tài sản do nhà đầu tư thực hiện trên khu đất để hoàn trả theo quy định.

Việc định giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư 70/2017 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn trong việc thẩm định giá trị tài sản và phối hợp giữa Hội đồng định giá với nhà đầu tư.

Trung tâm tiệc cưới và nhạc nước hoang phế nhiều năm.

Đến tháng 7/2023, Hội đồng định giá trình UBND thành phố ban hành giá trị tài sản hoàn trả cho nhà đầu tư hơn 89 tỷ đồng.

Không đồng ý với kết quả này, Công ty cổ phần Du lịch Sông Hậu cho rằng còn thiếu nhiều giá trị tài sản đã đầu tư nhưng không chứng minh được bằng hóa đơn, chứng từ và khởi kiện quyết định hành chính của UBND thành phố.

Tháng 6/2024, Tòa án nhân dân thành phố thụ lý vụ án. Sau hai phiên xét xử ngày 9 và 14/4/2025, tòa ban hành Bản án số 04, xác định quyết định định giá còn thiếu một số hạng mục tài sản theo yêu cầu của doanh nghiệp và tuyên hủy Quyết định 1690 của UBND thành phố.

Ông Trần Phú Lộc Thành cho rằng, thực hiện bản án có hiệu lực, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố hủy quyết định trước đó, đồng thời tổ chức định giá lại, bổ sung 10 hạng mục tài sản còn thiếu.

Tuy nhiên, công việc tiếp tục gặp khó do phải xác định giá trị tài sản tại thời điểm thu hồi đất, tháng 3/2018, trong khi đến nay đã nhiều năm trôi qua.

"Việc lựa chọn đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng, kinh nghiệm để thực hiện định giá này rất khó", ông Thành nói, đồng thời cho biết Sở Tài chính đã thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn 5 lần nhưng không có đơn vị tham gia.

Phía trong khu du lịch giờ bán quán cà phê, quán nhậu bình dân.

Đến tháng 5/2026, một đơn vị tư vấn tham gia và ký hợp đồng, nhưng sau khoảng 3 tháng đã đề nghị hủy hợp đồng do không đủ cơ sở thực hiện việc định giá.

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính đã chủ động đề nghị Bộ Tài chính giới thiệu đơn vị tư vấn có đủ năng lực. Đến nay, Sở đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và nhận dự thảo chứng thư định giá.

"Về mặt chuyên môn, các chuyên viên của Hội đồng đang thẩm định. Nếu mọi việc thuận lợi, cố gắng trong tháng 10 này Hội đồng sẽ thông qua để trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá trị tài sản hoàn trả cho nhà đầu tư", ông Thành thông tin.