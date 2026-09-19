Cần Thơ: Sập công trình, 3 người bị thương

Vị trí công trình trên đường Trần Hoàng Na bị sập sàn bê tông

Tại hiện trường, toàn bộ giàn giáo, các trụ sắt chống sàn bị lật đổ ngổn ngang. Phần lớn mặt bê tông sàn tầng 2 biến dạng, một số mảng lớn sập xuống tầng 1 và tầng trệt.

Thông tin ban đầu, công trình trên được đổ bê tông sàn tầng 2 vào sáng cùng ngày, nhưng đến chiều thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sàn bê tông tầng 1 có 3 công nhân, tầng trệt không có người.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được huy động đến hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP Cần Thơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn.

Lãnh đạo phường Tân An cho biết, sự cố khiến 3 công nhân bị thương. Trong đó, 2 người bị thương nhẹ đã về nhà, người còn lại bị thương ở phần trán, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công trình đang thi công tầng 2 thì đổ sập

Được biết, công trình trên do Sở Xây Dựng TP Cần Thơ cấp phép vào tháng 6-2026, với chức năng nhà ở kết hợp văn phòng (thuộc công trình dân dụng cấp II).

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.