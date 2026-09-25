Cần Thơ sắp có Khu Công nghệ cao 200ha, vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng

Vị trí sẽ thực hiện Khu Công nghệ cao Cần Thơ

Mới đây, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ, có quy mô diện tích 200 ha thuộc địa bàn phường Ô Môn.

Khu Công nghệ cao Cần Thơ được định hướng là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, tập trung vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao.

Trong tổng diện tích 200ha, khu sản xuất công nghệ cao, công nghệ chiến lược chiếm diện tích lớn nhất với khoảng 94,8ha, tương đương 47,4%. Khu nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp được bố trí khoảng 31,6ha. Khu trung tâm quản lý, điều hành khoảng 15,8ha; khu dịch vụ và hỗ trợ khoảng 15,8ha.

Ngoài ra, quy hoạch dành khoảng 20ha cho cây xanh, mặt nước; 4ha cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và khoảng 18ha cho giao thông, bãi đỗ xe.

Đề án cũng dự kiến quỹ đất dự phòng mở rộng khoảng 100ha, nâng tổng quy mô nghiên cứu phát triển lên khoảng 300ha trong các giai đoạn tiếp theo.

Khu Công nghệ cao Cần Thơ được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, tập trung vào nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ.

Năm nhóm công nghệ được xác định ưu tiên gồm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và công nghệ sau thu hoạch.

Các chức năng chính của khu gồm nghiên cứu, phát triển công nghệ; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; đào tạo nhân lực; sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và cung ứng các dịch vụ liên quan.

Vị trí tại Ô Môn được đánh giá có lợi thế khi nằm trong khu vực giao thoa giữa các trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng của TP Cần Thơ.

Theo đề án, khu công nghệ cao nằm gần Quốc lộ 91, cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 18km về phía Tây, cách Cảng Cần Thơ khoảng 7km và Sân bay quốc tế Cần Thơ khoảng 11km. Vị trí này được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, sử dụng đất và phát triển công nghiệp của thành phố, đồng thời thuận lợi kết nối với hệ thống hạ tầng quốc gia.

Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Cần Thơ dự kiến khoảng 5.051 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 3.613 tỷ đồng dự kiến huy động từ các nguồn vốn khác như ODA, FDI, nhà đầu tư thứ cấp, vốn ứng trước của nhà đầu tư. Khoảng 1.437 tỷ đồng còn lại dự kiến từ ngân sách thành phố.

Tiến độ được chia thành nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn 2026 - 2028, thành phố tập trung chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, tổ chức bộ máy quản lý, lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng và triển khai giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Sau năm 2030, Khu Công nghệ cao Cần Thơ dự kiến bước vào giai đoạn vận hành, thu hút các dự án đầu tư, văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhà xưởng, khu ươm tạo và các dịch vụ hỗ trợ.

Về mô hình quản lý, trong giai đoạn đầu, khu công nghệ cao hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu và do TP Cần Thơ quản lý. Ở các giai đoạn tiếp theo, mô hình này dự kiến chuyển sang Công ty TNHH Một thành viên quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghệ cao, tiến tới cổ phần hóa khi đủ điều kiện.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối tham mưu triển khai quyết định thành lập, theo dõi quá trình xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách thu hút tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư.