Cần Thơ sẵn sàng đón các đối tác Thụy Sỹ đến hợp tác, đầu tư

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đây là cam kết của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tại buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ (11/10/1971 - 11/10/2026) diễn ra chiều 5/11.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, ngày 11/10/1971 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ. Trải qua 55 năm, hai nước đã không ngừng củng cố lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn; nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thành phố Cần Thơ luôn trân trọng những tình cảm, sự quan tâm và đồng hành của chính phủ Thụy Sỹ, các cơ quan hợp tác phát triển, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, chuyên gia và bạn bè Thụy Sỹ. Những hỗ trợ quý báu đó không chỉ góp phần giải quyết các nhu cầu phát triển trước mắt mà còn tạo dựng những nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Một trong những dấu ấn hợp tác tiêu biểu là khoản viện trợ không hoàn lại 10 triệu USD của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) dành cho Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án đã góp phần cải thiện đáng kể hạ tầng đô thị, tăng cường khả năng chống chịu trước tình trạng ngập lụt và biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, khoảng 2.675 ha khu vực lõi đô thị với hơn 442.600 người dân được hưởng lợi từ các công trình kiểm soát ngập. Đây là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác quốc tế khi nguồn lực và kinh nghiệm được chuyển hóa thành những công trình, giá trị thiết thực phục vụ cộng đồng.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bên cạnh đó, các tổ chức của Thụy Sỹ còn tích cực đồng hành với thành phố trong phát triển cộng đồng, giáo dục và nâng cao năng lực người dân. Riêng năm 2026, thành phố tiếp tục phê duyệt 3 khoản viện trợ từ các tổ chức của Thụy Sỹ với tổng kinh phí hơn 448.000 USD, tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kỹ năng số; góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và nâng cao năng lực phát triển cho cộng đồng.

Cần Thơ xác định hợp tác quốc tế là một trong những nguồn lực quan trọng để tiếp cận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Với nền tảng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sỹ và những kết quả hợp tác đã được vun đắp, quan hệ giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Thụy Sỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng ta tự hào về những thành quả mà Thụy Sỹ và Việt Nam cùng đạt được. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1971, Thụy Sỹ và Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ đối tác chặt chẽ và có tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sự đối thoại và cam kết chung vì sự phát triển bền vững.

Trải qua 55 năm, mối quan hệ của hai nước đã lớn mạnh cùng với sự chuyển mình rõ rệt của Việt Nam. Mới đây, chúng ta vừa đạt được một cột mốc đặc biệt quan trọng, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EFTA bao gồm Thụy Sỹ, Iceland, Liechtenstein và Na Uy đã được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thụy Sỹ cách đây ba tuần. Hiệp định này đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ hợp tác kinh tế và tạo nhiều cơ hội cho hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới và tăng trưởng bền vững.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ với vai trò là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo ra nhiều cơ hội quan trọng cho hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và chế biến lương thực, hậu cần, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và du lịch bền vững.

Đây là những lĩnh vực mà kiến thức chuyên môn của Thụy Sĩ và sự năng động của Việt Nam có thể kết hợp và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Với mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, chúng ta hãy cùng tiếp tục biến những khát vọng chung và động lực mới này thành những dự án cụ thể và thiết thực, dựa trên những thế mạnh riêng của Thụy Sỹ, Việt Nam và thành phố Cần Thơ.