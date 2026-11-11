Cần Thơ sẵn sàng cho Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa gạo của cả nước. Trong ảnh: Nông dân Cần Thơ thu hoạch lúa chất lượng cao. (Ảnh: THANH TÂM)

Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam-Vươn tầm quốc tế”, Festival lần này diễn ra từ ngày 22-25/11 với địa điểm chính tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Đây là sự kiện có quy mô quốc tế nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường kết nối chuỗi giá trị ngành lúa gạo. Festival dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm đại diện các quốc gia Đông Nam Á, các đối tác xuất nhập khẩu gạo lớn cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động nổi bật sẽ được triển khai. Chương trình Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11 và được truyền hình trực tiếp trên các sóng truyền hình. Điểm nhấn không gian là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện sinh động tiến trình phát triển của ngành nông nghiệp lúa gạo Việt Nam qua từng thời kỳ từ sơ khai đến hiện đại 4.0.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: THANH TÂM)

Bên cạnh đó, chuỗi không gian triển lãm với quy mô hơn 500 gian hàng cùng các mô hình ứng dụng kỹ thuật 3D Mapping sẽ đem đến trải nghiệm trực quan sinh động cho du khách.

Festival cũng tổ chức các chuyên đề hội thảo và diễn đàn chuyên đề như: Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh-Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”, Diễn đàn Xúc tiến đầu tư FDI và Hội thảo “Gạo xanh Việt Nam-Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”. Đồng thời, sự kiện còn kết hợp các hội thi sáng tạo, chương trình trình diễn máy móc gieo trồng hiện đại tại xã Vị Thủy và tour tham quan các điểm du lịch sinh thái đậm đà bản sắc sông nước miền tây.

Sự kiện là bước đi chiến lược hưởng ứng Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho hạt gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.