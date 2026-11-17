Ngày 17.11, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các sở, ngành thành phố đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động của sự kiện “Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026”. Qua kiểm tra, các hạng mục cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị sự kiện Festival Ngành hàng lúa gạo năm 2026

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo lần thứ nhất được tổ chức năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang cũ, trong bối cảnh Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Tiếp nối sự kiện này, năm 2026, TP. Cần Thơ tiếp tục đăng cai Festival lần thứ II với mục tiêu đánh giá kết quả triển khai đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; đồng thời thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của đề án trong giai đoạn mới, với định hướng đẩy mạnh sản xuất xanh, hữu cơ, an toàn…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (bìa trái) kiểm tra tiểu cảnh mô hình "Con đường lúa gạo"

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Festival lần này sẽ tập trung giới thiệu, trưng bày các công nghệ phục vụ sản xuất lúa gạo; tổ chức hội thảo, hội thi nhằm đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đối với công tác chuẩn bị, đến ngày 20.11, phải hoàn thành việc lắp dựng, trưng bày, trang trí toàn bộ các hạng mục phục vụ Festival để bàn giao cho Ban tổ chức.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu đến ngày 20.11, hoàn thành việc lắp dựng, trưng bày, trang trí toàn bộ các hạng mục phục vụ Festival

Một số công việc khác cần thêm thời gian để bố trí nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện vật và các khu vực trưng bày. Hiện, các sở, ngành, đơn vị chức năng và lực lượng được phân công đang nỗ lực triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, UBND TP. Cần Thơ cũng ghi nhận một số hạng mục chưa thật sự phù hợp với thực tiễn. Do đó, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, điều chỉnh nội dung trưng bày, bảo đảm phản ánh đúng quá trình hình thành, phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Một số tiểu cảnh của mô hình "Con đường lúa gạo" đang được gấp rút hoàn thiện

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

UBND thành phố kỳ vọng Festival lần này sẽ trở thành diễn đàn kết nối, quảng bá thành tựu ngành hàng lúa gạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Festival sẽ diễn ra từ ngày 22-25.11, do TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ VHTTDL và Bộ Công Thương tổ chức.