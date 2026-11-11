Cần Thơ sẵn sàng cho Festival Quốc tế Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Thông qua Festival nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng; đáp ứng yêu cầu số hoá ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh TP

Theo đó, Festival gồm chuỗi hoạt động phong phú: lễ khai mạc; không gian triển lãm dự kiến hơn 500 gian hàng; triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hoạt động kết nối thương mại và gặp gỡ song phương.

Cùng với đó là các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Lễ khai mạc Festival diễn ra lúc 20h, với dự kiến có 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” (22-25/11), bao gồm các mô hình thể hiện quá trình phát triển trồng lúa của Việt Nam từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, đến nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, đến nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu, biến động thị trường và tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường đòi hỏi đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức chuỗi giá trị.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh TP

Cần chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam. Người nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cần Thơ có diện tích gieo trồng lúa đạt khoảng 708.000 ha, sản lượng ước đạt hơn 4,6 triệu tấn; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên 2.580 ha và theo hướng hữu cơ trên 20.700 ha.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn; ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số; giảm chi phí, giảm phát thải; nâng cao năng lực chế biến, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Thành phố mong muốn phát huy vai trò đầu mối kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư cho ngành hàng lúa gạo của vùng.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước.

"Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường. Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng" - ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.