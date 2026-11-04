Cần Thơ rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ sau vụ giáo viên đánh học sinh

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.

Động thái trên được đưa ra sau khi UBND TP Cần Thơ xem xét báo cáo của Sở GD-ĐT về vụ giáo viên nước ngoài đánh học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa (Trường Việt Hoa).

Rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các trường học

UBND TP giao Sở GD-ĐT chỉ đạo Trường Việt Hoa phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của các học sinh liên quan; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, hạn chế ảnh hưởng của vụ việc đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

Trường Việt - Hoa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Sở GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng liên kết; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài và tính hợp lệ của giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đoàn kiểm tra cũng rà soát chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy; việc thu, chi bảo đảm tự nguyện, công khai, đúng quy định; công tác quản lý, giám sát lớp học và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường với đơn vị liên kết.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chấn chỉnh thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND TP trước ngày 30/11.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp các hoạt động giáo dục tại trường, nhất là những tiết học có giáo viên nước ngoài; không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Các trường phải hoàn thiện quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể giữa nhà trường và đơn vị liên kết trong quản lý giáo viên, học sinh và xử lý tình huống phát sinh; đồng thời, công khai đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh và phụ huynh.

Sở GD-ĐT cũng được giao tăng cường phổ biến quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử và trách nhiệm bảo vệ trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đơn vị liên kết trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hình ảnh thầy giáo nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Việt Hoa. Ảnh: Chụp màn hình

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng và các cơ quan liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc tại Trường Việt Hoa theo quy định.

Công an thành phố cũng được yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, đơn vị liên kết; phối hợp với ngành Giáo dục phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trường học.

Riêng Chủ tịch UBND phường Cái Răng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ gia đình và học sinh liên quan đến vụ việc tại Trường Việt Hoa, kịp thời ổn định tình hình giáo dục tại địa phương.

Giáo viên nước ngoài đánh học sinh ngay tại lớp học Theo báo cáo của Trường Việt Hoa, sự việc xảy ra chiều 22/9, trong giờ tiếng Anh lớp 2A2. Giáo viên đứng lớp là ông P., thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt - đơn vị liên kết tổ chức chương trình tiếng Anh tại trường. Khoảng 15h48-16h, khi tiết học gần kết thúc, ông P. bất ngờ túm cổ, nhấc một học sinh ra ngoài và vung tay trúng 2 học sinh khác. Theo báo cáo của nhà trường, có 4 học sinh bị giáo viên tác động. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến trợ giảng người Việt không kịp phản ứng. Sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên chủ nhiệm báo cáo hiệu trưởng. Nhà trường trích xuất camera kiểm tra và mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc. Trung tâm Gia Việt chấm dứt hợp đồng lao động với ông P. từ ngày 23/9. Đại diện trường và trung tâm đã xin lỗi phụ huynh; các học sinh hiện ổn định tâm lý, đi học bình thường. Theo báo cáo của Trung tâm Gia Việt, trong giờ học, một số học sinh gây ồn, mất trật tự và không nghe theo hướng dẫn. Ông P. sau đó mất bình tĩnh, đánh vào đầu 2 học sinh và kéo một em ra khỏi lớp. Ông P. được Sở Nội vụ Cần Thơ cấp giấy phép lao động, có hiệu lực từ ngày 1/12/2025 đến 5/10/2027. Sau khi trung tâm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan xuất nhập cảnh, ông phải xuất cảnh khỏi Việt Nam trong vòng 2 tuần. Theo báo cáo, ông P. đã về nước ngày 21/10.