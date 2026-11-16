Cần Thơ rà soát 120 dự án tồn đọng, đề xuất thu hồi một số dự án

Phân loại dự án để tháo gỡ

Ngày 16/11, thông tin từ Sở Tài chính TP Cần Thơ, đơn vị đã báo cáo thành phố về tình hình rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Trong tổng số 120 dự án, có 21 dự án dự kiến áp dụng chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và 99 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Sơ đồ vị trí Khu đô thị Đại Ngân.

Trong 21 dự án này, UBND thành phố đã cho phép 17 dự án tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư giữa các dự án còn khác nhau.

Trong đó, 3 dự án đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm Khu đô thị Cồn Khương của Công ty Vạn Phát, Khu đô thị mới Khu 1, lô 6C của Công ty Hồng Loan và Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn HD Bank Tower.

Ba dự án đã trình báo cáo thẩm định nhưng chưa có quyết định điều chỉnh gồm Khu đô thị mới lô 5B, Khu đô thị mới Nguyễn Thái Học và Khu đô thị Võ Văn Kiệt, Khu 9.

Ba dự án khác đang được rà soát, phối hợp xử lý hồ sơ gồm Khu đô thị mới Hoàng Gia, Khu đô thị lô 13B Phú Thứ và Khu đô thị phường An Bình, Khu 3.

Đáng chú ý, 8 dự án có nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó có Mở rộng Khu dân cư Ô Môn, Khu đô thị mới Đại Ngân, Khu đô thị mới STK An Bình, Khu đô thị mới Hải Đăng (lô số 10), Mở rộng chợ Thới Lai (giai đoạn 2), Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), Khu đô thị mới Cồn Khương và Khu đô thị mới phường Thường Thạnh.

Phối cảnh Khu đô thị mới STK An Bình.

Đối với 99 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, Sở Tài chính cho biết thành phố đã rà soát, lập phương án xử lý riêng cho từng trường hợp. Các nội dung được xem xét gồm tình trạng triển khai, tiến độ theo chủ trương đầu tư, nghĩa vụ ký quỹ, khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Một số dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục triển khai như Nhà máy điện gió số 2 - Sóc Trăng, Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, Bến xe khách Cờ Đỏ và Khu dân cư nông thôn, tái định cư Tân Phú Thạnh.

Với những dự án còn vướng thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối, nghĩa vụ tài chính hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, thành phố tiếp tục hỗ trợ xử lý. Tổ hợp Đại học FPT và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ, Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu công nghiệp Sông Hậu 2 và Khu công nghiệp Đông Phú 2 nằm trong nhóm này.

Ngoài ra, các dự án còn liên quan đến kết luận thanh tra, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng hoặc nghĩa vụ của nhà đầu tư tiếp tục được rà soát cơ sở pháp lý, yêu cầu bổ sung điều kiện thực hiện trước khi tham mưu phương án xử lý.

Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ khởi công ngày 30/4/2025.

Đề xuất chấm dứt hoạt động một số dự án

Đáng chú ý, thành phố xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi theo quy định đối với những dự án nhà đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính, không triển khai, đã hết tiến độ hoặc không thực hiện các điều kiện theo quy định.

Bốn dự án được đề xuất xem xét hướng xử lý này gồm Cơ sở giết mổ động vật tập trung thị xã Vĩnh Châu, Nghĩa trang Hoa viên tiên cảnh Huỳnh Kỳ, Kho xăng dầu Mỹ Hưng và Nhà máy sản xuất dứa đóng hộp, nước trái cây Hậu Giang.

Trong số này, Nhà máy sản xuất dứa đóng hộp và nước trái cây tại TP Vị Thanh do Công ty CP Chế biến Dứa Hậu Giang đầu tư là trường hợp đáng chú ý. Dự án đã hết thời hạn thực hiện từ cuối năm 2022 nhưng mới hoàn thành phần nhà xưởng, máy móc, thiết bị chưa được lắp đặt.

Theo báo cáo, doanh nghiệp đã mất đối tác nước ngoài, không còn khả năng huy động vốn để tiếp tục triển khai. Dự án vì vậy đứng trước nguy cơ tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai và tài sản đầu tư.

Tháng 10/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam từng thông báo bán đấu giá công trình xây dựng, công trình phụ trợ, nhà xưởng, máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất của Công ty CP Chế biến Dứa Hậu Giang. Việc kê biên, xử lý tài sản được thực hiện theo biên bản ngày 22/8/2024 do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Vị Thanh lập. Giá khởi điểm hơn 19,3 tỷ đồng.