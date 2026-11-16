Cần Thơ ra quân thực hiện Chiến dịch 30 ngày đêm làm sạch đô thị

Ngày 16.11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân thực hiện “Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố”, nhằm giải quyết dứt điểm các điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh và lập lại trật tự đô thị.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tham dự lễ xuất quân

Chiến dịch được triển khai nhằm xây dựng và bảo vệ môi trường sống, góp phần chuyển biến từ nhận thức trong mỗi người thành hành động tự giác giữ gìn vệ sinh chung. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố khang trang sạch, đẹp.

Với ý nghĩa đó, UBND TP. Cần Thơ tổ chức “Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố” với các hoạt động chính diễn ra từ ngày 16.11 đến hết ngày 21.12.2026.

UBND TP. Cần Thơ xác định 3 khu vực trung tâm làm trọng điểm trong chiến dịch. Trong đó, khu vực 1 gồm các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy. Khu vực 2 gồm các phường Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy, Đại Thành. Khu vực 3 gồm các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực phường Cái Khế

Các lực lượng sẽ tiến hành tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường ấp, khu dân cư, chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên, khu vực công cộng; khơi thông dòng chảy kênh, mương, ao hồ và cống thoát nước bị tắc nghẽn bởi rác thải để tránh gây ô nhiễm, bùng phát các loại dịch bệnh.

Đồng thời, dọn dẹp và chỉnh trang các tuyến đường, cắt tỉa cây cảnh, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định trên cột điện và các khu vực tường công cộng; trồng thêm cây bóng mát, cây cảnh ven đường giao thông, tạo cảnh quan.

Các lực lượng cũng hướng dẫn người dân phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác thải sinh hoạt khác ngay tại hộ gia đình; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; triển khai mô hình "đổi rác lấy quà", “nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”, cùng các hoạt động thu gom pin cũ, rác thải điện tử.

Ngoài ra, còn giải tỏa các điểm tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường hoặc khu vực dành cho hạ tầng giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh, "Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố" cần tạo ra chuyển biến thật sự, không dừng lại ở việc ra quân dọn dẹp trong một vài ngày. Mục tiêu mà thành phố hướng đến là sau 30 ngày đêm, việc giữ gìn vệ sinh môi trường phải trở thành nếp sống văn minh, được duy trì thường xuyên trong từng khu dân cư.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP. Cần Thơ tại lễ xuất quân

Do đó, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập kế hoạch hành động, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; tập trung dọn sạch các điểm tồn đọng rác thải lâu ngày. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp cùng địa phương vận động người dân tích cực hưởng ứng.