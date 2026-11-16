Cần Thơ ra quân 'Chiến dịch 30 ngày đêm' chỉnh trang đô thị

Ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường ở TP Cần Thơ

Chiến dịch “30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố” diễn ra từ ngày 16-11 đến hết ngày 21-12-2026 với hàng loạt hoạt động trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ tập trung vào 3 khu vực trung tâm: khu vực 1 (Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy), khu vực 2 (Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy, Đại Thành), khu vực 3 (Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước).

Chiến dịch tập trung dọn dẹp, cải tạo vệ sinh khu vực công cộng: thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường ấp, khu vực, khu dân cư, chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên, khu vực công cộng. Triển khai khơi thông dòng chảy kênh, mương, ao hồ và hệ thống cống, rãnh thoát nước; dọn dẹp, chỉnh trang các tuyến đường, trồng thêm cây xanh...

Triển khai cải tạo, vệ sinh các khu vực công cộng ở TP Cần Thơ

Bên cạnh đó, chiến dịch còn hướng đến tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác ngay tại hộ gia đình; triển khai các mô hình như "Đổi rác lấy quà", “Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”…

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu Chiến dịch phải tạo ra chuyển biến thực sự và không chỉ dừng lại ở việc ra quân dọn dẹp trong một vài ngày. Điều thành phố mong muốn là sau khi kết thúc chiến dịch, việc giữ gìn môi trường vẫn được duy trì thường xuyên và tiếp tục cải thiện.