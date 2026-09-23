Cần Thơ ra quân 60 ngày phổ cập kỹ năng số đến từng người dân

Lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID” tại các xã, phường, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiến dịch diễn ra trong 60 ngày, từ ngày 10/10 đến hết ngày 8/12/2026, với mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Thành phố tập trung hướng dẫn người dân biết, hiểu, tự tin và chủ động sử dụng các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu trong đời sống hằng ngày, nhất là các nhóm còn hạn chế về kỹ năng số như người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm.

Chiến dịch được triển khai đồng bộ tại các xã, phường theo phương châm “Đi từng ngõ-gõ từng nhà-hướng dẫn từng người-làm mẫu từng thao tác-hỗ trợ đến khi sử dụng được”.

Nội dung không chỉ dừng ở cài đặt ứng dụng mà chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo, an toàn, thường xuyên; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong đợt cao điểm, Cần Thơ đặt mục tiêu 100% Tổ Công nghệ số cộng đồng tại ấp, khu vực ra quân đồng loạt từ ngày 10 đến 20/10. Thành phố phấn đấu ít nhất 85% người trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; hơn 80% người trưởng thành được hướng dẫn và phát sinh sử dụng ít nhất một dịch vụ số thiết yếu.

Các dịch vụ được tập trung gồm dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, hồ sơ hoặc sổ sức khỏe điện tử, thương mại điện tử và các nền tảng số phục vụ đời sống. Mỗi xã, phường phấn đấu xây dựng ít nhất một mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0.

Tổ Công nghệ số cộng đồng là lực lượng nòng cốt, phối hợp đoàn viên, thanh niên, công an cấp xã, doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số trực tiếp hỗ trợ người dân. Kết quả được đánh giá qua số người được hướng dẫn và thực hiện thành công ít nhất một thao tác hoặc dịch vụ số thiết yếu.