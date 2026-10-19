Cần Thơ ra mắt mô hình 'Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn'

Hoạt động từ năm 2015, cồn Sơn được biết đến là mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp đặc trưng của TP Cần Thơ. Tại đây, nhiều hộ dân liên kết, hỗ trợ nhau chuyển đổi kinh tế vườn sang làm du lịch, nổi bật là Hợp tác xã (HTX) Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn. Từ 2-3 hộ ban đầu, đến nay, HTX đã có trên 20 hộ tham gia làm du lịch, tạo việc làm cho hơn 250 lao động.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình.

HTX có nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp địa phương: tham quan bè cá, massage cá, cá lóc bay, trâu - cò độc lạ, xiếc ếch, trải nghiệm làm bánh dân gian, cốm nổ, massage vịt, tham quan vườn cây ăn trái và thưởng thức ẩm thực... Sự đa dạng về sản phẩm, trải nghiệm đã góp phần đưa Cồn Sơn trở thành điểm đến được yêu thích tại TP Cần Thơ. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2026, HTX đón hơn 24.000 lượt khách.

Đại diện HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn và các hộ dân địa phương phát biểu ý kiến.

Xuất phát từ đặc thù sông nước và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, Phòng An ninh đối ngoại khảo sát, tham mưu Công an TP Cần Thơ đã xây dựng mô hình “Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn” (an toàn về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh môi trường và giao thông đường thủy; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn về phòng cháy chữa cháy).

Mô hình quán triệt sâu “Lấy dân làm gốc”, “Dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ” và phương châm hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường thuận lợi kinh tế du lịch phát triển bền vững.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tuyên truyền tại lễ ra mắt mô hình.

Nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2025 - 2030 gắn với phong trào “Ba nhất”, Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, chính quyền địa phương tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn” tại phường Bình Thủy vào ngày 14/10 vừa qua.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Lạc, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, mô hình “Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn” là cầu nối quan trọng, gắn bó giữa Công an với nhân dân và các cơ sở làm du lịch. “Chúng tôi mong muốn HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn cùng nhân dân địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác; tích cực phối hợp Công an cơ sở, các phòng nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”, Thượng tá Nguyễn Hồng Lạc cho biết.

Các đại biểu đều thống nhất tạo môi trường thuận lợi để kinh tế du lịch thành phố phát triển bền vững.

Dịp này, đại diện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Phòng CSKT; Phòng CSGT; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh… đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật thiết thực cho các nhà vườn, điểm lưu trú về kỹ năng nhận diện thủ đoạn tội phạm và các chất ma túy mới; quy định về an toàn giao thông thủy; biện pháp phòng chống cháy, nổ; quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách du lịch và quy trình thu gom, xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bày tỏ sự đồng thuận cao với việc ra mắt mô hình, đại diện HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn kiến nghị Công an thành phố tiếp tục quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thực hành về an toàn giao thông đường thủy, sơ cấp cứu y tế, an toàn PCCC tại chỗ...

Mô hình “Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn” góp phần đổi mới công tác dân vận trong Công an TP Cần Thơ.

Tại lễ ra mắt, các đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc triển khai mô hình “Du lịch cộng đồng Cồn Sơn 4 an toàn” tiếp tục khẳng định sự chủ động của Công an TP Cần Thơ nói chung, Phòng An ninh đối ngoại nói riêng trong đổi mới công tác dân vận.