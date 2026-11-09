Cần Thơ ra mắt mô hình cà phê tham vấn và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ ĐBSCL khởi nghiệp

Ngày 9.11, Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tổ chức ra mắt mô hình “Cà phê tham vấn và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ ĐBSCL khởi nghiệp”.

Ra mắt mô hình “Cà phê tham vấn và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ ĐBSCL khởi nghiệp”

Theo đó, mô hình hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần tại quán Q Cafe, nằm trong khuôn viên trụ sở của Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL (ở phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ).

Tại đây, các thành viên hỗ trợ miễn phí cho người yếu thế, phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn khi gặp các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại… Qua đó, kịp thời kết nối các nguồn lực, hỗ trợ những trường hợp cần trợ giúp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Mô hình còn bố trí khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ vùng ĐBSCL khởi nghiệp. Hiện tại, có 50 sản phẩm được ký gửi tại cửa hàng nhằm tạo điều kiện để phụ nữ quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ vùng ĐBSCL khởi nghiệp

Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL Ngô Thị Tuyết Em cho hay, để có được không gian này là cả một quá trình từ ý tưởng đến hiện thực, với sự quan tâm và góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị.

Các đối tác đã tận tình đồng hành, không chỉ bằng nguồn lực, công sức và chuyên môn, mà còn bằng tinh thần trách nhiệm xã hội và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mang lại cho cộng đồng, góp phần bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.

Quán Q Cafe, nằm trong khuôn viên trụ sở của Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL

Bà Ngô Thị Tuyết Em nhấn mạnh, mô hình ra đời vào thời điểm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đây là một sự khởi đầu mang nhiều ý nghĩa. Bởi bình đẳng giới không chỉ nằm ở thông điệp truyền thông, mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Mong rằng, khi một người phụ nữ hay bất kỳ ai trong cộng đồng gặp khó khăn, cần được sẻ chia hoặc hỗ trợ, họ biết rằng ở đây có một nơi để tìm đến.

Phía Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ để mô hình từng bước trở thành một địa chỉ gần gũi, an toàn và đáng tin cậy của phụ nữ và cộng đồng.

Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL ký kết phối hợp thực hiện mô hình với các đơn vị

Dịp này, Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất nông nghiệp đô thị Hưng Phú, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Quân Vương… nhằm huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động tham vấn, hỗ trợ phụ nữ ĐBSCL khởi nghiệp bền vững.