Cần Thơ ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Đền thờ Vua Hùng

Ngày 14.11, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ cho biết vừa ra mắt “Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ năm 2026”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

TP. Cần Thơ ra mắt Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ tại Đền thờ Vua Hùng

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ; cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện các đơn vị du lịch lữ hành, cơ sở lưu trú; các câu lạc bộ đờn ca tài tử, đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Kiều Nga cho biết, chương trình nghệ thuật định kỳ được tổ chức vào tối thứ Sáu của tuần thứ 2 mỗi tháng, tại Đền thờ Vua Hùng, nhằm bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, hò, lý, dân ca Nam Bộ và các loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc.

Qua đó, tạo không gian sinh hoạt, thưởng thức văn hóa lành mạnh cho người dân và du khách; tạo điều kiện để nghệ nhân, nghệ sĩ giao lưu, sáng tạo, phát huy tài năng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch thành phố…

Chủ đề về ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, con người Cần Thơ và vùng đất Tây Đô văn minh, hiện đại, phát triển…

Những giai điệu ca ngợi quê hương Cần Thơ được biểu diễn tại chương trình

Thời gian qua, TP. Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ vào 19 giờ tối thứ Bảy hằng tuần tại Công viên Bến Ninh Kiều; biểu diễn đờn ca tài tử sáng thứ Bảy hằng tuần tại chợ nổi Cái Răng; chương trình nghệ thuật sân khấu cải lương “Dạ cổ Cầm Thi” tối Chủ nhật tuần cuối của mỗi tháng, tại sân khấu Đoàn Cải lương Tây Đô…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Đền thờ Vua Hùng sẽ tiếp nối những hoạt động đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố.

Đông đảo khán giả và học sinh dự xem chương trình trước sân Đền thờ Vua Hùng

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Nga, việc lựa chọn Đền thờ Vua Hùng làm địa điểm tổ chức chương trình mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây không chỉ là công trình văn hóa, tâm linh có ý nghĩa quan trọng đối với TP. Cần Thơ, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở mỗi người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn từng bước hình thành một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc trưng, có tính định kỳ, tạo điểm nhấn trong hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố; góp phần giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước những nét đẹp độc đáo của nghệ thuật truyền thống Nam Bộ và văn hóa các dân tộc trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Những câu hát, điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer rất thu hút du khách

Tại chương trình lần đầu tiên với chủ đề “Âm vang giai điệu phương Nam”, các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ; Đoàn Nghệ thuật Khmer TP. Cần Thơ và các nghệ nhân đờn ca tài tử đã mang đến những tiết mục hòa tấu dàn nhạc Pin Peat, các bài hát, điệu múa Khmer, cùng những bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ, hò, lý, dân ca Nam Bộ.

Mỗi tiết mục là một sắc màu văn hóa, một câu chuyện về đất và người, thể hiện sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa nghệ thuật của vùng đất Tây Đô.

Du khách tìm hiểu về bảo vật quốc gia bằng trải nghiệm công nghệ số

Dịp này, Bảo tàng TP. Cần Thơ thực hiện chương trình “Dấu ấn di sản - giá trị trường tồn”, nhằm giới thiệu các bảo vật quốc gia của TP. Cần Thơ đến với đông đảo người dân, du khách, nhất là học sinh về văn hóa Cần Thơ, thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm công nghệ số.