Cần Thơ ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du lịch

Tối 25.10, tại Trung tâm thương mại Cái Khế (TP. Cần Thơ), Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế cùng Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu phường Cái Khế tổ chức ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử - Cải lương phục vụ phát triển du lịch.

Phường Cái Khế cho ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử - Cải lương nhằm phục vụ du lịch, vào tối 25.10

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế Dương Thị Trang Nhung cho hay, chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằmthu hút du khách, đẩy mạnh phát triển du lịch của phường Cái Khế nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung.

Đồng thời, chương trình góp phần giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài ra, còn quảng bá những giá trị tinh hoa các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, gắn liền với đời sống sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của người dân địa phương, cũng như đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Cần Thơ.

Nghệ nhân Tuyết Lan trình bày bản Vọng cổ nhịp 32 tại chương trình

Trên tinh thần đó, phường Cái Khế tổ chức chương trình nghệ thuật với nội dung phù hợp, thể loại và hình thức đảm bảo tính nghệ thuật, sáng tạo, thiết thực. Công tác phục vụ đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả và chấp hành đúng quy định trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Chủ đề tập trung vào các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước; ca ngợi truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, những danh nhân văn hóa, con người Cần Thơ. Bên cạnh đó, còn quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của những lễ hội, làng nghề truyền thống, di tích kiến trúc nghệ thuật…

Nghệ nhân Lê Ánh Hoa trình bày tại chương trình

Thời lượng chương trình kéo dài hơn 90 phút. Theo đó, nhiều nghệ nhân trình diễn các bài bản như: 20 bài bản tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử, hát vọng cổ, trích đoạn cải lương, các điệu lý… Nội dung có sự kết nối giữa các tiết mục qua lời dẫn, nhằm tạo tính liên tục và sinh động trong suốt quá trình biểu diễn.

Ngoài ra, trong chương trình còn có các tiết mục giao lưu giữa người dân, du khách với nghệ nhân bằng các bài vọng cổ, trích đoạn cải lương… tạo thêm sự phong phú và tính hấp dẫn của chương trình.

Nghệ nhân ưu tú Đào Xinh trình bày tại chương trình

Nghệ nhân ưu tú Đào Xinh (72 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP. Cần Thơ) cho hay, nhà ông cách đây hơn 25km, nhưng khi hay có đêm nghệ thuật Đờn ca tài tử phục vụ du lịch thì ông sắp xếp để xuống tham gia. Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan; vì vậy các chương trình nghệ thuật như thế này cần tổ chức thường xuyên.

Em Nguyễn Ngọc Như Phúc, học sinh lớp 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Cần Thơ thích thú khi được tham gia chương trình

Em Nguyễn Ngọc Như Phúc, học sinh lớp 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Cần Thơ chia sẻ, em rất đam mê bộ môn Đờn ca tài tử và đã học gần 6 năm; đến nay đã hát cơ bản các bài lý, bản vọng cổ, bản Nam ai, Nam đảo…

Khi hay Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Sân khấu phường Cái Khế tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch trên địa bàn, em rất thích và tranh thủ việc học để tham gia cùng các cô, các chú…

Du khách giao lưu cùng nữ nghệ nhân Tuyết Lan với bài vọng cổ Chợ Mới của cố soạn giả Trọng Nguyễn

“Chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ Đờn ca tài tử - Cải lương nhằm phục vụ du lịch ở phường Cái Khế và TP. Cần Thơ, sẽ được duy trì đều đặn vào tối Chủ nhật của tuần cuối cùng hằng tháng”, chị Trần Thị Phước, người phụ trách chương trình thông tin thêm.

Theo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 11,7 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó đón 551.530 lượt quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 10.280 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Hiện, thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm tạo thêm sản phẩm đa dạng để thu hút du khách. Do đó, việc ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử - Cải lương phục vụ phát triển du lịch ở phường Cái Khế là rất cần thiết.