Ngày 18.11, UBND phường Cái Khế, TP. Cần Thơ tổ chức buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ "Tài tử nhí Cái Khế 1" và Câu lạc bộ múa “Hương sắc dân gian”, tại Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu Cái Khế 1.

Cần Thơ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử nhí tại Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu Cái Khế 1

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế Dương Thị Trang Nhung cho biết, Câu lạc bộ đờn tài tử và múa dân gian được thành lập nhằm triển khai thực hiện đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đồng thời, phấn đấu đưa di sản văn hóa đờn ca tài tử đi vào cuộc sống bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là trong các trường học nhằm hình thành ý thức, thói quen và tạo niềm đam mê cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thành viên Câu lạc bộ "Tài tử nhí Cái Khế 1" biểu diễn

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cái Khế thống nhất thành lập Câu lạc bộ “Tài tử nhí Cái Khế 1”, năm học 2026 - 2027 với 17 thành viên, gồm các học sinh từ lớp 2 đến lớp 5, có năng khiếu văn nghệ và yêu thích đờn ca tài tử cùng tham gia.

Dự kiến, vào ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần, các nghệ nhân thuộc Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Sân khấu phường Cái Khế sẽ hướng dẫn cho các em những căn bản đờn ca tài tử, tìm hiểu về 20 bài bản tổ, tập hát các bài bản ngắn, các điệu lý…

Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp các em học sinh sớm tiếp cận, gìn giữ và tự hào về di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà cha ông đã truyền lại và đã được tổ chức UNESCO vinh danh vào năm 2013.

Các nghệ nhân thuộc Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Sân khấu phường Cái Khế hướng dẫn các em những căn bản đờn ca tài tử

Bên cạnh Câu lạc bộ “Tài tử nhí Cái Khế 1”, nhà trường cũng thành lập Câu lạc bộ múa “Hương sắc dân gian”, với 16 thành viên từ lớp 2 đến lớp 4. Các em sẽ được học kỹ thuật múa, kỹ năng biểu diễn, bồi dưỡng năng khiếu múa… góp phần hình thành tình yêu nghệ thuật, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Em Nguyễn Minh Thành, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu Cái Khế 1 cho biết, trong vài tuần qua, các em được các nghệ nhân hướng dẫn hát điệu Long hổ hội và một số điệu lý. Ban đầu, việc làm quen với những làn điệu này khá khó khăn, nhưng sau một thời gian luyện tập, các em dần bắt nhịp và cảm thấy thích thú.

Một số thành viên tham gia các buổi học đầu tiên làm quen với đờn ca tài tử

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế Trần Trọng Khôi, địa bàn của phường không chỉ là trung tâm hạt nhân phát triển năng động của thành phố, mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc của miền sông nước Tây Đô.

Do đó, việc thành lập Câu lạc bộ đờn tài tử và múa dân gian sẽ góp phần giúp các em hình thành tình yêu quê hương, ý thức trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ bậc tiểu học.

Để kế hoạch phối hợp này đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực và bền vững, UBND phường đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng lộ trình vận hành mô hình một cách khoa học, linh hoạt; nghiên cứu việc lồng ghép khéo léo các hoạt động nghệ thuật với tiết học ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Đồng thời, tổ chức giao lưu đờn ca tài tử với các nghệ nhân vào những buổi sinh hoạt để các em làm quen dần.

Nhà trường đưa vào hoạt động mô hình “Không gian trải nghiệm di sản văn hóa - Thư viện xanh, hiện đại”

Dịp này, nhà trường đưa vào hoạt động mô hình “Không gian trải nghiệm di sản văn hóa - Thư viện xanh, hiện đại”, nhằm đưa sách đến gần hơn với học sinh.

Đây không chỉ là nơi học sinh đến để đọc sách, mà còn là không gian để các em chia sẻ những điều đã đọc, giới thiệu cuốn sách mình yêu thích; trao đổi với bạn bè và tham gia hoạt động trải nghiệm gắn với nội dung sách.