Cần Thơ quyết nghị nhiều chính sách quan trọng

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bỏ phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận cao. Các nghị quyết tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, phát triển đô thị và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm.

Đặc biệt, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết triển khai đồng bộ với hạ tầng thoát nước, kiểm soát triều và bảo vệ môi trường kết nối với các tuyến đường khác của thành phố.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu bổ sung đồng chí Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính làm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch hành động.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là dồn lực giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026. Các ngành, địa phương phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và vật liệu, xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.