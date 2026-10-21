Cần Thơ: Quy tập 158 hài cốt liệt sĩ và lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và Chiến dịch 500 ngày đêm được các cấp, các ngành, các địa phương TP Cần Thơ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp để thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực. Kết quả, đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã tìm kiếm, quy tập 158 hài cốt liệt sĩ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng đã khảo sát 12 điểm thuộc 8 xã, phường; tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; khảo sát các nghĩa trang tạm, địa điểm từng diễn ra chiến sự và khu vực có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ; quyết tâm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công.