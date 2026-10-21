Cần Thơ quy tập 158 hài cốt liệt sĩ, lấy hơn 4.100 mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm tình hình, tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin. Qua đó, lực lượng chức năng phối hợp Tổ nghiên cứu chuyên sâu khảo sát 12 điểm tại 8 xã, phường gồm: Trường Long Tây, Mỹ Tú, Lâm Tân, Phú Hữu, Phong Điền, Thới Lai, Đông Phước và Ngọc Tố; tổ chức hội thảo xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Kết quả, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K90 thuộc Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp quy tập 4 hài cốt; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quy tập 154 hài cốt. Thành phố cũng tổ chức hai đợt lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ trang nghiêm, đúng quy định.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Tư lệnh Quân khu 9 đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, Cần Thơ đẩy mạnh khảo sát các nghĩa trang liệt sĩ, xác định những phần mộ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Qua khảo sát, thành phố xác định 17 nghĩa trang liệt sĩ có 5.038 mộ chưa xác định được thông tin trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đến nay, công tác lấy mẫu tại cả 17 nghĩa trang đã hoàn thành. Các lực lượng đã khai quật 5.038 mộ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; trong đó, 3.784 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 338 mẫu đang được lưu trữ theo quy định. Những dị vật phát hiện trong quá trình lấy mẫu cũng được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm hỗ trợ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp phù hợp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; khảo sát các nghĩa trang tạm, địa điểm từng diễn ra chiến sự và khu vực có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ; quyết tâm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khen thưởng 27 tập thể và 116 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và tổ chức lễ viếng và truy điệu liệt sĩ trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.