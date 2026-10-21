Cần Thơ: Quy tập 158 hài cốt liệt sĩ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm giám định ADN

Sáng 21/10, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu 120 hài cốt liệt sĩ được giao.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, thành phố triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ thành lập hai đội lấy mẫu với 94 thành viên, tổ chức lấy mẫu tại 5.038 mộ thuộc 17 nghĩa trang liệt sĩ.

Đến nay, thành phố đã lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, trong đó bàn giao 3.784 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội xét nghiệm ADN. Quá trình lấy mẫu được số hóa, hỗ trợ quản lý, tra cứu thông tin và phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ khi có kết quả giám định.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Thới Lai. (Ảnh: P.T).

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, thành phố đã hoàn thành sớm các chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, Cần Thơ triển khai nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Trần Văn Chính, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục thu thập, xác minh thông tin; khảo sát các nghĩa trang tạm, địa điểm từng diễn ra chiến sự và những khu vực có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình người có công.

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN Sáng 21/10, tại khu vực quân sự Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN. Các mẫu được niêm phong, đóng gói trong 114 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trang trọng. Trong đó, Cần Thơ có 338 mẫu, Vĩnh Long 944 mẫu, Đồng Tháp 2.050 mẫu và An Giang 5.121 mẫu. Số mẫu được vận chuyển bằng máy bay quân sự đến Sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, sau đó bàn giao Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận, phục vụ giám định ADN. Theo Quân khu 9, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu đã quy tập 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia, vượt chỉ tiêu năm 2026. Đến ngày 10/10, lực lượng chức năng hoàn thành lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật 41.231/41.231 mộ, trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, kết thúc sớm công tác lấy mẫu gần 7 tháng so với tiến độ chiến dịch.